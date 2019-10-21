20:07
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Цинизм "Квартала" для меня не редкость, - Гонтарева о скандальном выступлении

      16 Читати новину українською
      Гонтарева отреагировала на скандальное выступление "Квартала"
      Гонтарева отреагировала на скандальное выступление "Квартала" / Коллаж 24 канала

      Бывший председатель Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир.

      Об этом Валерия Гонтарева сказала в комментарии 24 каналу.

      К слову: "95 квартал" прокомментировал скандальный номер о поджоге дома Гонтаревой

      "Цинизм и низкопробность "Квартала", но для меня это не удивительно. Вопрос, как можно было наш государственный народный хор присоединить к этому балагану. И заплатить за это 30 тысяч, как сказал председатель этого хора. Для меня это как "30 сребреников Иуды" какое-то такое совпадение. Как вы понимаете это было сделано не случайно, потому что у меня был вчера юбилей – 55 лет исполнилось. Это специально было сделано именно в этот день", – объяснила бывшая глава Нацбанка.

      Она сказала, что понимает, кто является заказчиком, ведь он сегодня уже отреагировал на это выступление.

      Коломойский сказал, что ему очень понравилась эта песня и у меня сгорело еще не всё имущество. И намекает на то, что сгорит еще и другое. Ужасно в этой истории то, что всю страну превращают в балаган. Я уже давно не думаю об Украине, как о цивилизованной стране. О каких проевропейских ценностях может идти вещь, если такое нравится нашим людям,
      – отметила Гонтарева.

      Также рассказала: "Сегодня как раз 55 лет назад умер наш великий композитор Григорий Веревка. Как минимум для руководителей хора Веревка и для его исполнителей это будет хорошим уроком – как композитор сделал этот хор известным на весь мир и как можно себя посрамить и продать свою душу за "30 сребреников".

      "Я так понимаю, что это политика партии. Ведь депутаты, например, Дубинский все время рассказывал, что я сама сожгла дом, подорвала машину, сломала дверь в свою квартиру, бросилась под машину в Лондоне. И вот группа поддержки политики партии вчера сделала об этом еще номер на "95 квартале". Народ аплодировал и смеялся", – добавила экс-руководительница Нацбанка.

      Комментарий Валерии Гонтаревой о скандальном номере "Квартала":

      Как украинцы оценивают шутку "95 квартала" о Гонтаревой – результаты опроса смотрите по ссылке

      Что известно о скандальном номере "95 квартала"?

      Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала".

      Читайте больше: "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что нужно знать

      Этот номер вызвал бурный шквал критики, как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

      В то же время, Игорю Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео

       

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 33 человека: загадочной болезни дали название
      сегодня
      8251
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Поджог дома Гонтаревой Игорь Коломойский Горила хата: скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Квартал 95
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      сегодня , 19:30 Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 111
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 19:02 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 64
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сегодня , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 3071
      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      сегодня , 16:34 Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      Ярослав Голобородько 432
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1585
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук