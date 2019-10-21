Цинизм "Квартала" для меня не редкость, - Гонтарева о скандальном выступлении

Бывший председатель Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир.

Об этом Валерия Гонтарева сказала в комментарии 24 каналу.

К слову: "95 квартал" прокомментировал скандальный номер о поджоге дома Гонтаревой

"Цинизм и низкопробность "Квартала", но для меня это не удивительно. Вопрос, как можно было наш государственный народный хор присоединить к этому балагану. И заплатить за это 30 тысяч, как сказал председатель этого хора. Для меня это как "30 сребреников Иуды" какое-то такое совпадение. Как вы понимаете это было сделано не случайно, потому что у меня был вчера юбилей – 55 лет исполнилось. Это специально было сделано именно в этот день", – объяснила бывшая глава Нацбанка.

Она сказала, что понимает, кто является заказчиком, ведь он сегодня уже отреагировал на это выступление.

Коломойский сказал, что ему очень понравилась эта песня и у меня сгорело еще не всё имущество. И намекает на то, что сгорит еще и другое. Ужасно в этой истории то, что всю страну превращают в балаган. Я уже давно не думаю об Украине, как о цивилизованной стране. О каких проевропейских ценностях может идти вещь, если такое нравится нашим людям,

– отметила Гонтарева.

Также рассказала: "Сегодня как раз 55 лет назад умер наш великий композитор Григорий Веревка. Как минимум для руководителей хора Веревка и для его исполнителей это будет хорошим уроком – как композитор сделал этот хор известным на весь мир и как можно себя посрамить и продать свою душу за "30 сребреников".

"Я так понимаю, что это политика партии. Ведь депутаты, например, Дубинский все время рассказывал, что я сама сожгла дом, подорвала машину, сломала дверь в свою квартиру, бросилась под машину в Лондоне. И вот группа поддержки политики партии вчера сделала об этом еще номер на "95 квартале". Народ аплодировал и смеялся", – добавила экс-руководительница Нацбанка.

Комментарий Валерии Гонтаревой о скандальном номере "Квартала":

Как украинцы оценивают шутку "95 квартала" о Гонтаревой – результаты опроса смотрите по ссылке

Что известно о скандальном номере "95 квартала"?

Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала".

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Этот номер вызвал бурный шквал критики, как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

В то же время, Игорю Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

"Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео