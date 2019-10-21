"95 квартал" прокомментировали скандальный номер о поджоге дома Гонтаревой

В студии заявили, что "95 квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. "Даже если это не нравится некоторым политикам".

В "Квартале" добавили, что именно политики, их действия и последствия их действий, которые чувствуют миллионы украинцев, дают им повод для сатиры.

Коротко: "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать

Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его,

– отметили в "Квартале".

Кварталовцы также обратились к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Накануне он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет,

– добавили в студии.

"95 квартал" решил также ответить министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Он утверждал, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине, поскольку большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как известного реформатора.

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"Шутники" пожелали Милованову успеха и экономического скачка и побольше инвесторов. Однако "если что-то пойдет не так", то "95 квартал" позволил обвинять в этом их.

Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-а шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого",

– говорится в заявлении.

Студия считает, что их юмор – главное оружие. "И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", – подытожили кварталовцы.



Сообщение студии "95 квартала" в фейсбуке/ Скриншот

Что известно о скандальном выступлении "95 квартала"?

"95-й квартал", одним из учредителем которого является Владимир Зеленский пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горела хата". Шутку "квартала" раскритиковало общество и представители власти.

Важно: Осуждаете ли вы номер "Квартала 95" про Гонтареву?

Сама Гонтарева считает, что такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Иск в суд подавать не будет, потому что это "не будет иметь результата".

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