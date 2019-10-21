Как украинцы оценивают шутку "95 квартала" о Гонтаревой: опрос

Скандальный номер "Квартала 95", в котором комики с пародией на песню "Горила хата" высмеивают поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, наткнулся на шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Мы решили спросить, как оценивают эту ситуацию обычные украинцы.

Реакция политиков

Первой среди нардепов на выступление "95 квартала" отреагировала бывшая вице-спикер Ирина Геращенко. Она сказала: "Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически буду выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив в этой каденции и при этом руководстве потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Кварталу".

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Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал такую реакцию комиков на поджог дома ненормальной. Он также добавил, что президент Зеленский с этого не смеялся.

Сама же экс-глава НБУ Валерия Гонтарева назвала шутку "95 квартала" стыдом, который невозможно представить в цивилизованном мире.

Как отреагировали украинцы

Видео выступления "95 квартала" со скандальной песней-пародией "Горила хата", студия опубликовала 20 октября. За это время видео уже набрало более 39 тысяч дизлайков.

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Поэтому мы решили спросить у киевлян, приемлемы ли для них такие шутки "95 квартала" и как выступление повлияет на репутацию Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки.

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