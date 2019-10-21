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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Как украинцы оценивают шутку "95 квартала" о Гонтаревой: опрос

      206 Читати новину українською
      Скандальный номер "95 квартала"
      Скандальный номер "95 квартала" / Коллаж 24 канала

      Скандальный номер "Квартала 95", в котором комики с пародией на песню "Горила хата" высмеивают поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, наткнулся на шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Мы решили спросить, как оценивают эту ситуацию обычные украинцы.

      Реакция политиков

      Первой среди нардепов на выступление "95 квартала" отреагировала бывшая вице-спикер Ирина Геращенко. Она сказала: "Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически буду выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив в этой каденции и при этом руководстве потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Кварталу".

      Обратите внимание! "Горила хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что нужно знать

      Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

      Премьер-министр Алексей Гончарук назвал такую реакцию комиков на поджог дома ненормальной. Он также добавил, что президент Зеленский с этого не смеялся.

      Сама же экс-глава НБУ Валерия Гонтарева назвала шутку "95 квартала" стыдом, который невозможно представить в цивилизованном мире.

      Как отреагировали украинцы

      Видео выступления "95 квартала" со скандальной песней-пародией "Горила хата", студия опубликовала 20 октября. За это время видео уже набрало более 39 тысяч дизлайков.

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

      Поэтому мы решили спросить у киевлян, приемлемы ли для них такие шутки "95 квартала" и как выступление повлияет на репутацию Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки.

      Смотрите видео: Как украинцы оценивают шутку "95 квартала" о Гонтаревой

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Квартал 95 Валерия Гонтарева Горила хата: скандал с "95 кварталом"
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