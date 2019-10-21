Як українці оцінюють жарт "95 кварталу" про Гонтареву: опитування

Скандальний номер "95 кварталу ", у якому коміки із пародією на пісню "Горіла хата" висміюють підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої, натрапив на шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж. Ми вирішили запитати, як оцінюють цю ситуацію звичайні українці.

Реакція політиків

Першою серед нардепів на виступ "95 кварталу" відреагувала колишня віцеспікерка Ірина Геращенко. Вона сказала: "Бренд розчиняється в тупій пошлості. Я тепер категорично виступатиму проти того, щоб хор імені Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують "Кварталу".

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Міністр культури Володимир Бородянський вже назвав виступ зловтіхою, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти впливають на інвестиційний клімат в Україні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав таку реакцію коміків на підпал будинку ненормальною. Він також додав, що президент Зеленський з цього не сміявся.

Сама ж ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева назвала жарт "95 кварталу" соромом, який неможливо уявити в цивілізованому світі.

Як відреагували українці

Відео виступу "95 кварталу" зі скандальною піснею-пародією "Горіла хата", студія опублікувала 20 жовтня. За цей час відео вже набрало понад 39 тисяч дизлайків.

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Тому ми вирішили запитатися у киян, чи прийнятні для них такі жарти "95 кварталу" та як виступ повпливає на репутацію Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки.

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