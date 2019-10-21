Цинізм "Кварталу" для мене не дивина, – Гонтарева про скандальний виступ

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева вважає, що номер студії " 95 кварталу" про підпал її будинку був зроблений спеціально до її ювілею. А національний хор імені Верьовки осоромився на весь світ.

Про це Валерія Гонтарева сказала в коментарі 24 каналу.

До слова: "95 квартал" прокоментував скандальний номер про підпал будинку Гонтаревої

"Цинізм і низькопробність "Кварталу", але для мене це не дивно. Питання, як можна було наш державний народний хор доєднати до цього балагану. І заплатити за це 30 тисяч, як сказав голова цього хору. Для мене це як "30 срібняків Юди", якийсь такий збіг. Як ви розумієте це було зроблено не випадково, бо в мене був вчора ювілей – 55 років виповнилось. Це спеціально було зроблено саме в цей день", – пояснила колишня голова Нацбанку.

Вона сказала, що розуміє, хто є замовником, адже він сьогодні вже відреагував на цей виступ.

Коломойський сказав, що йому дуже сподобалась ця пісня і що в мене згоріло ще не все майно. І натякає на те, що згорить ще й інше. Жахливе в цій історії те, що всю країну перетворюють в балаган. Я вже давно не думаю про Україну, як про цивілізовану країну. Про які проєвропейські цінності може йти річ, якщо таке подобається нашим людям,

– наголосила Гонтарева.

Також розповіла: "Сьогодні якраз 55 років тому назад помер наш великий композитор Григорій Верьовка. Як мінімум для керівників хору Верьовка і для його виконавців це буде хорошим уроком – як композитор зробив цей хор відомим на весь світ і як можна себе осоромити і продати свою душу за "30 срібняків".

"Я так розумію, що це політика партії. Адже депутати, наприклад, Дубінський весь час розповідав, що я сама спалила дім, підірвала машину, зламала двері у свою квартиру, кинулась під машину в Лондоні. І ось група підтримки політики партії вчора зробила про це ще номер на "95 кварталі". Народ аплодував і сміявся", – додала ексочільниця Нацбанку.

Коментар Валерії Гонтаревої про скандальний номер "Кварталу":

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Що відомо про скандальний номер "95 кварталу"?

Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала".

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Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж. Міністр культури Володимир Бородянський вже назвав виступ зловтіхою, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти впливають на інвестиційний клімат в Україні.

Водночас, Ігорю Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.

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