Не приховую, що я – дебіл, – Милованов пожартував про слова Коломойського щодо нього

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов з іронією відреагував на слова українського олігарха Ігоря Коломойського. Раніше мільярдер назвав посадовця дебілом.

Під час брифінгу Милованова запитали, що він думає про вищезазначені слова Коломойського.

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Я цього не приховую, що я – дебіл. Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал (про жартівливу пісню кварталу про підпал будинку Гонтаревої – 24 канал) вичерпано, того що висловилися всі,

– віджартувався міністр.

Очільник міністерства розвитку економіки підкреслив, важливо те, що всередині суспільства є дискусія.

Щодо того, чи не ображається на такі слова Коломойського, Милованов зауважив, що в його позиції – не може бути питання персоналій.

"Це не можна переводити на персоналії. У кожного є своя позиція, на скільки ця ситуація впливає. Всі люди – хороші. Обставини – різні. Так думають економісти", – додав він.

Чому Коломойський назвав Милованова дебілом

Тимофій Милованов відреагував на скандальний номер кварталу про підпал будинку Гонтаревої. На його думку, на зовнішніх інвесторів це може мати негативний вплив, тому інвестиційний клімат в Україні може погіршитися.

"Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва, НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують яким чином НБУ сьогодні ухвалює рішення. Новий тип прийняття рішень дозволив, на думку експертів і інвесторів, забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні", – пояснив він.

Міністр додав, зовнішні спостерігачі вважають, що Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення щодо "Приватбанку". А "95 квартал" асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревоі можуть і будуть сприйматись як підтвердження зав’язків між олігархами та владою.

На це Коломойський відповів, що після таких слів Милованов мав би негайно подати у відставку.

Бо це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні – дебіл. На інвестиційний клімат впливає номер у розважальній передачі, сатира і гумор? Тоді, я вважаю, що у нас інвестклімату взагалі немає! І значить, Україні не потрібно давати нічого ні МВФ, ні іншим. І я більш ніж упевнений, що нам більше нічого і не дадуть, що це все порожні старання. Досить міністру Милованову ходити з простягнутою рукою, всі ці старання, досить витрачати казенні гроші, щоб їздити великими делегаціями в США,

– заявив олігарх.

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Чому виник скандал навколо номеру "Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої

Під час чергового випуску "Вечірнього кварталу" артисти студії заспівали пісню "Горіла хата", присвячену нещодавньому підпалу будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої. У номері брали участь Євген Кошовий і всесвітньо відомий хор імені Верьовки. Останнє і підлило олії у вогонь.

Однією з перших на це відреагувала Ірина Геращенко. Окрім критики "Кварталу", вона ще й повідомила, що її політсила "Європейська солідарність" пише на ім’я спікера українського парламенту Дмитра Разумкова лист про відсторонення хору імені Верьовки від участі в урочистих заходах у Раді, зокрема виконання гімну. Крім того, інцидент прокоментував і прем’єр Олексій Гончарук. На його переконання, радіти та сміятися з горя – не нормальна реакцією.

Сама ж Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вибачення у колишньої очільниці НБУ вже попросив міністр культури Володимир Бородянський. Також вибачення у ексдержслужбовиці попросив керівник хору імені Верьовки.

У "Кварталі", зі свого боку, підкреслили, що їхній номер – "це гостра політична сатира, так було, є і буде, навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

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Скандальний номер "Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

скандальний номер "кварталу" про підпал будинку гонтаревої: як розгорталися останні події