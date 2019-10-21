Зеленський мав прийти на скандальний виступ "Кварталу", – керівник хору Верьовки

Президента України Володимира Зеленського чекали на концерті "95 Кварталу", де гумористи спільно з хором Верьовки виконали скандальну пісню "Горіла хата". Проте, гарант так і не прийшов.

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець зауважив, що ймовірно Зеленський не прийшов через "якісь справи державні", пише, Hromadske.

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Також Корінець пояснив, чому саме хор погодився виконувати скандальну пісню про згорілу хату ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. За його словами, записати спільний номер запропонував режисерський склад "95 Кварталу". Хор імені Верьовки вже двічі співпрацював з ними:

під час організації виступу до Дня Незалежності на Майдані;

перед виступом на футбольному матчі між Україною і Португалією.

Тому, на цей раз Корінцю було незручно відмовити "кварталівцям". Попри те, хору не подобався текст пісні про Гонтареву, але гумористи не погоджувалися редагувати його.

Я кажу: ця пісня для нас червона лінія, а вони: ну що ви, та нічого не буде, це ми робимо, ви просто підспівуєте. Це ж наш текст, ми стібаємось. Ми і з президента, нашого друга стібаємося,

– розповів Корінець.

Деякі учасниці хору таки не брали участі у скандальному номері, бо їм не зручно було співати таку "пісню". Сам Корінець дозволив вокалісткам не виступати, адже "не може їх змушувати".

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Тим не менш, директор хору визнає, що виступ у скандальному номері "Кварталу" – його провина.

"Не вистачило волі сказати ні, ми це співати не будемо. Це треба було зробити однозначно. Було не зручно, що вони нас задіяли на Майдані, з гімном України. Ми були такі піднесені, коли збірна забила (гол у ворота Португалії – 24 канал). Ми зворушені були, що і ми десь якусь частку вклали. Ну і зрештою вони кажуть: хлопці, давайте ще раз з вами працювати, розумієте, такий момент, не зручно казати ні", – сказав гендиректор.

Тепер хор та його керівництво розуміють, що такі виступи – не їх формат. Тому, більше вони у такому жанрі виступати не будуть.

До слова, Корінець вибачився перед ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою через скандальну пісню про її згорілу хату.

Що відомо про скандальний номер "Кварталу" і хору імені Верьовки?Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий скандал в українському суспільстві.



Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський. Водночас, Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.



Окрім того, міністр культури Володимир Бородянський одразу попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".

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