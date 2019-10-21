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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский должен был прийти на скандальное выступление "Квартала", – руководитель хора Веревки

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      Зеленского ждали на скандальном выступлении "Квартала"
      Зеленского ждали на скандальном выступлении "Квартала" / Коллаж 24 канала

      Президента Украины Владимира Зеленского ждали на концерте "95 Квартала", где юмористы совместно с хором Веревки выполнили скандальную песню "Горіла хата". Однако, гарант так и не пришел.

      Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринець заметил, что вероятно Зеленский не пришел из-за "каких-то государственных дел", пишет Hromadske.

      Главное: "Горіла хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что нужно знать

      Также Коринець объяснил, почему хор согласился выполнять скандальную песню о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По его словам, записать совместный номер предложил режиссерский состав "95 Квартала". Хор имени Веревки уже дважды сотрудничал с ними:

      • при организации выступления ко Дню Независимости на Майдане;
      • перед выступлением на футбольном матче между Украиной и Португалией.

      Поэтому на этот раз Коринцю было неудобно отказать "кварталовцам". Несмотря на то, что хору не нравился текст песни про Гонтареву, юмористы не соглашались редактировать его.

      Я говорю: эта песня для нас красная линия, а они: ну что вы, ничего не будет, это мы делаем, вы просто подпеваете. Это же наш текст, мы стебемся. Мы и с президента, нашего друга стебемся,
      – рассказал Коринець.

      Некоторые участницы хора таки не принимали участия в скандальном номере, потому что им неудобно было петь такую "песню". Сам Коринець позволил вокалисткам не выступать, ведь "не может их заставлять".

      Интересно: Цинизм "Квартала" для меня не новость, – Гонтарева о скандальном выступлении

      Тем не менее, директор хора признает, что выступление в скандальном номере "Квартала" – его вина.

      "Не хватило воли сказать нет, мы это петь не будем. Это надо было сделать однозначно. Было неудобно, что они нас задействовали на Майдане, с гимном Украины. Мы были такие возвышенные, когда сборная забила (гол в ворота Португалии – 24 канал ). Мы тронуты были, что и мы где-то какую-то часть вложили. Ну и в конце концов они говорят: ребята, давайте еще раз с вами работать, понимаете, такой момент, неудобно говорить нет", – сказал гендиректор.

      Теперь хор и его руководство понимают, что такие выступления – не их формат. Поэтому больше они в таком жанре выступать не будут.

      К слову, Коринець извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за скандальную песню о ее сгоревшем доме.

      Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горіла хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный скандал в украинском обществе.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский сразу попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Скандал Горила хата: скандал с "95 кварталом" Новости Украины Новости политики Квартал 95 Владимир Зеленский Новости культуры
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