Зеленский должен был прийти на скандальное выступление "Квартала", – руководитель хора Веревки

Президента Украины Владимира Зеленского ждали на концерте "95 Квартала", где юмористы совместно с хором Веревки выполнили скандальную песню "Горіла хата". Однако, гарант так и не пришел.

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринець заметил, что вероятно Зеленский не пришел из-за "каких-то государственных дел", пишет Hromadske.

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Также Коринець объяснил, почему хор согласился выполнять скандальную песню о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По его словам, записать совместный номер предложил режиссерский состав "95 Квартала". Хор имени Веревки уже дважды сотрудничал с ними:

при организации выступления ко Дню Независимости на Майдане;

перед выступлением на футбольном матче между Украиной и Португалией.

Поэтому на этот раз Коринцю было неудобно отказать "кварталовцам". Несмотря на то, что хору не нравился текст песни про Гонтареву, юмористы не соглашались редактировать его.

Я говорю: эта песня для нас красная линия, а они: ну что вы, ничего не будет, это мы делаем, вы просто подпеваете. Это же наш текст, мы стебемся. Мы и с президента, нашего друга стебемся,

– рассказал Коринець.

Некоторые участницы хора таки не принимали участия в скандальном номере, потому что им неудобно было петь такую "песню". Сам Коринець позволил вокалисткам не выступать, ведь "не может их заставлять".

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Тем не менее, директор хора признает, что выступление в скандальном номере "Квартала" – его вина.

"Не хватило воли сказать нет, мы это петь не будем. Это надо было сделать однозначно. Было неудобно, что они нас задействовали на Майдане, с гимном Украины. Мы были такие возвышенные, когда сборная забила (гол в ворота Португалии – 24 канал ). Мы тронуты были, что и мы где-то какую-то часть вложили. Ну и в конце концов они говорят: ребята, давайте еще раз с вами работать, понимаете, такой момент, неудобно говорить нет", – сказал гендиректор.

Теперь хор и его руководство понимают, что такие выступления – не их формат. Поэтому больше они в таком жанре выступать не будут.

К слову, Коринець извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за скандальную песню о ее сгоревшем доме.

Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горіла хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный скандал в украинском обществе.



Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.



Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский сразу попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

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