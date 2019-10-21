Це гидко, – Давидюк емоційно прокоментував номер "95 кварталу"

Про скандальний номер "95 кварталу" щодо Валерії Гонтаревої та арешт ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського – в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Про скандальний номер "95 кварталу"

– Це не випадковий жарт – це перше. Друге – ці їх невипадковості на центральних кнопках країни призвели до того, що в людей підмінено поняття культури. На превеликий жаль, культурою став "95 квартал", а не хор Верьовки. "95 квартал" мав бути на підтанцьовуванні, в розігріві в такого величного колективу. Який виступав у світі, яким милувалися найбільші королівські родини Європи. Я знаю, як принц Монако їх зустрічав й, стоячи, плескав весь концерт. А сьогодні ми їх втягуємо в це.

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– Хор Верьовки втягнутий від бідності, від тупості політичних керівників, від того, що люди їдуть за 30 тисяч гривень, де декілька десятків людей, виступати в національних костюмах, оренда яких кілька разів вища, але добре що в них вони є і вони їх не беруть. Від цього стає гидко.

Скандальний номер "95 кварталу" про будинок Гонтаревої: дивіться відео

– Стає гидко, що олігархи можуть називати дебілами кого вони захочуть, хто їм подобається і не подобається, і не несуть через це ні моральної, ні політичної відповідальності. Тому що вони управляють медійними потоками, фінансовими і політичними, а в заручниках культура.

До слова! Ігор Коломойський коментуючи скандальний номер "95 кварталу" про підпал будинку Валерії Гонтаревої назвав її "дебілкою, якій потрібно піти до психіатра". "Дебілом" обізвав олігарх й міністра економіки Тимофія Милованова, який заявив, що схожі жарти можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат.

– Давайте не ставитись до них, як звичайних пересічних громадян. Чесно, дехто з них виводив гроші Януковича і заробив на цьому не на одну хату. А те, що вони проживають нині в Лондоні це теж зароблено не зовсім чесним шляхом. Дійсно, проблема, коли в людей стається горе, але це розбірки між олігархами і не треба втягувати туди культуру. Бо, наприклад, Порошенко вже заявив, що треба міняти вже менеджмент колективу. Вибачте, але ви довели цей колектив за п’ять років до того, що вони сьогодні їздять на корпоративи по 30 тисяч гривень. І це перший хор країни, це наше культурне обличчя. А він хоче міняти менеджмент. Себе поміняй.

Що відомо про скандальний номер "95 кварталу"? Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала". Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.



Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві".

Про арешт Гладковського

– Наразі це має вигляд улюбленої рибалки Юрія Луценка, коли ловлять велику рибу, знімають з неї луску і відпускають. Корупція в армії сягає катастрофічно великих масштабах – це мільярди гривень, а, може, й більше.

Застава у 10 мільйонів гривень виглядає надзвичайно смішною навіть для друзів сина Гладковського. Поки що це виглядає як гра Юрія Луценка.

– Можна припустити, що у такий спосіб намагаються змусити Гладковського "здати" найліпшого друга, з яким вони живуть поряд в Іспанії. Однак це лише теорія. Ті кошти, якими апелюють підозрювані, дозволять їм найняти найкращих юристів, що можуть бути на дві голови кваліфікованішими, ніж слідчі чи прокурори.

До слова: Гладковський вийшов з СІЗО під заставу

– Якщо влада хоче саджати, то вони вже на пів року запізнилися, бо між весною й осінню є певна різниця. Проте, краще пізно, ніж ніколи. Але поки що ці потуги не виглядають переконливо. Вони більше схожі навіть не на політичне переслідування, а на зародки якогось бізнесу.

Що відомо про арешт Гладковського? Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського НАБУ затримало 17 жовтня в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Перед цим Гладковський намагався вилетіти з України. 18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування неперевіреної інформації.