"95 квартал" вже давно є піар-компанією олігархів, – пояснення політолога

Ігор Коломойський це замовник піарслужби або служби по обслуговуванню політичних інтересів, яким "95 квартал" являється вже не в першого президента. Єдине, що вони нарешті виросли й масштабувалися на стільки, що в них вже є свій президент. До цього вони прислуговували іншим.

Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.

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На його думаю, це не випадковий жарт 100% – це перше. Друге – ці їх невипадковості на центральних кнопках країни призвели до того, що в людей підмінено поняття культури. На превеликий жаль, культурою став "Квартал 95", а не хор Верьовки.

"Квартал 95" мав бути на підтанцьовці, в розігріві в такого величного колективу. Який виступав у світі, яким милувалися найбільші королівські родини Європи. Я знаю, як принц Монако їх зустрічав й, стоячи, плескав весь концерт. А сьогодні ми їх втягуємо в це,

– заявив Микола Давидюк.

Політолог стверджував, що хор Верьовки втягнутий від бідності, від тупості політичних керівників, від того, що люди їдуть за 30 тисяч гривень виступати в національних костюмах.



Хор Верьовки

"Стає гидко від того, що олігархи диктують й можуть називати дебілами кого захочуть, хто їм подобається, хто не подобається і не несуть жодної відповідальності: ні моральної, ні політичної. Тому що вони керують медійними хвилями. Від цього вони керують ще й фінансовими та політичними хвилями, а в заручниках культура. Люди вже й самі стали плутати. Деякі люди щиро посміхалися та раділи. Від чого?", – розповів Двидюк.

Він зазначив, що якщо взяти іншу сторону, то там аналогічна ситуація. Порошенко точно такий же олігарх, як Коломойський. Він точно так само наживався на державі, як і його друг. Єдине, що в того Гонтарева обслуговуючий персонал, а в цього "95 квартал".

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"Ще одна річ, давайте ставитися до них не як до звичайних пересічних громадян. Дехто з них виводив гроші Януковича, тому заробив не на одну хату. Те, що вони проживають сьогодні в Лондоні теж зароблено не зовсім чесним шляхом. Дійсно, проблема, коли у людей стається горе. Але це розбірки між олігархами", – додав Давидюк.

Дивіться повне інтерв'ю з Миколою Давидюком:

Що відомо про скандальний номер "95 кварталу"?

Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала".

Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж. Міністр культури Володимир Бородянський вже назвав виступ зловтіхою, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти впливають на інвестиційний клімат в Україні.

Водночас, Ігорю Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.

Скандальний номер "95 кварталу" про будинок Гонтаревої: дивіться відео