"95 квартал" уже давно является пиар-компанией олигархов, – объяснение политолога

Игорь Коломойский – это заказчик пиарслужбы или службы по обслуживанию политических интересов, которым "95 квартал" является уже не для первого президента. Единственное, что они наконец выросли и масштабировались настолько, что у них уже есть свой президент. До этого они служили другим.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил политолог Николай Давидюк.

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По его мнению, это не случайная шутка 100% – это первое. Второе – эти их неслучайности на центральных кнопках страны привели к тому, что у людей подменено понятие культуры. К большому сожалению, культурой стал "Квартал 95", а не хор Веревки.

"Квартал 95" должен был быть на подтанцовке, в разогреве у такого величественного коллектива. Который выступал в мире, которым миловались крупнейшие королевские семьи Европы. Я знаю, как принц Монако их встречал и, стоя, опладировал весь концерт. А сегодня мы их втягиваем в это,

– заявил Николай Давидюк.

Политолог утверждал, что хор Веревки втянут от бедности, от тупости политических руководителей, от того, что люди едут за 30 тысяч гривен выступать в национальных костюмах.



Хор Веревки

"Становится противно от того, что олигархи диктуют и могут называть дебилами кого захотят, кто им нравится, кто не нравится и не несут никакой ответственности ни моральной, ни политической. Потому что они управляют медийными волнами. От этого они руководят еще и финансовыми и политическими волнами, а в заложниках культура. Люди уже и сами стали путать. Некоторые люди искренне улыбались и радовались. От чего?", – рассказал Двидюк.

Он отметил, что если взять другую сторону, то там аналогичная ситуация. Порошенко точно такой же олигарх, как Коломойский. Он точно так же наживался на государстве, как и его друг. Единственное, что у того Гонтарева обслуживающий персонал, а у этого – "95 квартал".

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"Еще одна вещь, давайте относиться к ним не как к обычным рядовым граждам. Некоторые из них выводили деньги Януковича, поэтому заработал не на один дом. То, что они проживают сегодня в Лондоне, тоже заработано не совсем честным путем. Действительно, проблема, когда у людей происходит горе. Но это разборки между олигархами", – добавил Давидюк.

Смотрите полное интервью с Николаем Давидюком:

Что известно о скандальном номере "95 квартала"?

Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала».

Этот номер вызвал бурный шквал критики, как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

В то же время, Игорю Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

Скандальный номер "95 квартала" про дом Гонтаревой: смотрите видео