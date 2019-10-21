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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      10 мільйонів застави – це смішно, – Давидюк про справи Гладковського та Пашинського

      652 Читать новость на русском
      Микола Давидюк
      Микола Давидюк / 24 канал

      Існує думка, що затримання Олега Гладковського відбулося за тим же сценарієм, що і Сергія Пашинського. Йдеться про те, що попри те, що за ними є так званий корупційний шлейф і звинувачення від журналістів та активістів, одного взяли за "хуліганство", а іншого – за неправду у декларації. Чому так відбувається – читайте далі.

      "Наразі це має вигляд улюбленої рибалки Юрія Луценка, коли ловлять велику рибу, знімають з неї луску і відпускають". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. 

      Читайте також: Політична помста чи довгоочікувані "посадки": що відомо про справи Гладковського та Омеляна

      На його думку, корупція в армії сягає катастрофічно великих масштабах – це мільярди гривень, а, може, й більше. 

      Застава у 10 мільйонів гривень виглядає надзвичайно смішною навіть для друзів сина Гладковського. Поки що це виглядає як гра Юрія Луценка,
      – підкреслив Давидюк.

      Можна припустити, сказав Микола, що у такий спосіб намагаються змусити Гладковського "здати" найліпшого друга, з яким вони живуть поряд в Іспанії. Однак це лише теорія. Він також зазначив, що ті кошти, якими апелюють підозрювані, дозволять їм найняти найкращих юристів, що можуть бути на дві голови кваліфікованішими, ніж слідчі чи прокурори.

      Якщо влада хоче саджати, то вони вже на пів року запізнилися, бо між весною й осінню є певна різниця. Проте, краще пізно, ніж ніколи. Але поки що ці потуги не виглядають переконливо. Вони більше схожі навіть не на політичне переслідування, а на зародки якогось бізнесу,
      – наголосив експерт. 

      Про які гучні "посадки" йде мова?

      • Сергій Пашинський. Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику. Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.

      У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

      • Олег Гладковський. 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Перед цим Гладковський намагався вилетіти з України. 18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування неперевіреної інформації.

      Дивіться повне інтерв'ю з Миколою Давидюком:

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Олег Гладковський Юрій Луценко НАБУ Корупція Сергій Пашинський Бізнес
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