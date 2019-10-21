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      Політична помста чи довгоочікувані "посадки": що відомо про справи Гладковського та Омеляна

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      Саджати весною обіцяли, втім діяти почали лише восени. Пашинський, Гладковський, Кононенко, Луценко – ці прізвища все частіше з'являються у медіа у зв'язці з правоохоронцями.

      Олег Гладковський

      Не встигли посадили, а вже вийшов. За Олега Гладковського внесли 10 мільйонів гривень й він залишив Лук'янівське СІЗО. Однак, тепер ходитиме з електронним браслетом.

      Читайте також: Гладковський вийшов з СІЗО під заставу

      Колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки затримали минулого тижня. Втім, не за багатомільйонні оборудки на оборонці, згадані у гучних розслідуваннях, а за зловживання службовим становищем і декларування недостовірної інформації. За версією слідства, Свинарчук-Гладковський організував схему закупівель автобусів і завдав державі збитків на суму понад десяток мільйонів гривень.

      "Я буду захищати свою честь і гідність", – заявив ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

      Олег Гладковський
      Олег Гладковський

      Як затримали Гладковського?17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Перед цим Гладковський намагався вилетіти з України.

      18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації.

      У яких ще справах фігурує Гладковський?

      Про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонці – читайте тут.

      Володимир Омелян

      Також у Вищому антикорупційному суді зачитали обвинувальний акт колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, який також має проблеми з деклараціями. За версією слідства, не задокументував позашляховик, видатки на оренду житла та будинок з земельною ділянкою. Втім, сам Омелян звинувачення відкидає.

      "Ми будемо доводити голослівність цих тверджень під час судового розгляду", – заявив міністр інфраструктури (2016-2019 років) Володимир Омелян.

      Володимир Омелян
      Володимир Омелян

      У чому звинувачували Омеляна?13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачала позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

      Проте 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Наразі колишнього урядовця звинувачують лише за ст. 366-1 КПК України "Декларування недостовірної інформації". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

      Сергій Пашинський

      Масові посадки українцям обіцяли вже давно. Проте весною садити так і не почали, проте восени стали до роботи. Серед вже затриманих Сергій Пашинський. Через воскреслу справу майже трирічної данини – за стрілянину. Апеляцію він вже програв і нині вивчають його можливу причетність ще до трьох справ.

      Сергій Пашинський
      Сергій Пашинський

      Чому Сергія Пашинського заарештували?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.
      Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.

      У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

      В зоні ризику і чинний нардеп-самовисуванець Ярослав Дубневич. Минулого тижня Генпрокуратура звернулась до Ради, аби зняти з нього недоторканність і притягнути до відповідальності. Закидають оборудки в "Укрзалізниці" зі збитками на 93 мільйони гривень.

      Ширилися чутки, що й Ігоря Кононенка НАБУ намагалось затримати на вильоті з країни. Втім, сам він цю інформацію відкинув. Вручали і змінювали підозру колишній міністерці Олені Лукаш.

      Олена Лукаш
      Олена Лукаш

      Хто така Олена Лукаш?Українська юристка, політикиня, колишня міністерка юстиції (липень 2013 – лютий 2014), колишня членкиня "Партії регіонів", українофобка. Відома своїми скандальними заявами стосовно розстрілу Небесної Сотні – називала мирних протестувальників на Майдані екстремістами, закликала Януковича ввести в Україні надзвичайний стан, виправдовувала дії "беркутівців".

      Вкінці лютого 2014 року після вичерпних пояснень стосовно кожної особи в поданні українського уряду, Австрія, Швейцарія та Ліхтенштейн заблокували рахунки двом десяткам колишніх урядовців та наближених до експрезидента Януковича, серед них – і Олені Лукаш. В березні 2014 року Рада ЄС заблокувала рахунки Лукаш та інших високопосадовців часів Януковича. У 2018 році Лукаш виключили із санкційного списку ЄС.

      Поки в мережі говорять, що "шалений принтер парламенту у турборежимі" перейшов до правоохоронців і намагаються вгадати хто в черзі на посадку, активісти-антикорупціонери зітхають.

      Не можна це назвати активізацією. На нашу думку, це поточна робота, яка і мала відбуватися,
      – заявив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

      "Дуже добре, що нова влада, прийшовши на свої посади, почала притягати до відповідальності своїх попередників. І це не політична помста, тому що прийде нова влада і буде притягати наступну", – розповів головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

      А от з прогнозами складніше. У Центрі протидії корупції кажуть, що один з претендентів – Георгій Логвинський, який фігурантом антикорупційних розслідувань щодо владних зловживань. Та нинішнім можновладцям теж не слід розслаблятися.

      Читайте також: Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським, – Рябошапка

      Втім, за словами експертів, треба ще дочекатися реакції нової Ради на перше зняття недоторканності – з Ярослава Дубневича. У той час, генеральний прокурор Руслан Рябошапка також вже анонсував ще кілька підозр, які вручать найближчим часом.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини політики Олег Гладковський Антикорупційний суд Володимир Омелян Сергій Пашинський ГПУ Дубневич Ярослав Васильович Укрзалізниця Ігор Кононенко НАБУ Олена Лукаш Корупція
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