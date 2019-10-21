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      Политическая месть или долгожданные "посадки": что известно о делах Гладковского и Омеляна

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      Сажать весной обещали, впрочем действовать начали только осенью. Пашинский, Гладковский, Кононенко, Луценко, эти фамилии все чаще появляются в СМИ в связке с правоохранителями.

      Олег Гладковский

      Не успели посадить, а уже вышел. За Олега Гладковского внесли 10 миллионов гривен, и он покинул Лукьяновское СИЗО. Однако, теперь будет ходить с электронным браслетом.

      Читайте также: Гладковский вышел из СИЗО под залог

      Бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности задержали на прошлой неделе. Впрочем, не за многомиллионные сделки на оборонке, упомянутые в громких расследованиях, а за злоупотребление служебным положением и декларирование недостоверной информации. По версии следствия, Свинарчук-Гладковский организовал схему закупок автобусов и нанес государству ущерб на сумму более десяти миллионов гривен.

      "Я буду защищать свою честь и достоинство", – заявил экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

      Олег Гладковський
      Олег Гладковский

      Как задержали Гладковского? 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Перед этим Гладковский пытался вылететь из Украины.

      18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения по 2 уголовным преступлениям: злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации.

      В каких еще делах фигурирует Гладковский?

      О причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонке – читайте здесь.

      Владимир Омелян

      Также в Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, который тоже имеет проблемы с декларациями. По версии следствия, не задокументировал внедорожник, расходы на аренду жилья и дом с земельным участком. Впрочем, сам Омелян обвинения отвергает.

      "Мы будем доказывать голословность этих утверждений во время судебного рассмотрения", – заявил министр инфраструктуры (2016-2019 годы) Владимир Омельян.

      Володимир Омелян
      Владимир Омелян

      В чем обвиняли Омеляна? 13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция этой статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

      Однако 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Сейчас бывшего чиновника обвиняют по ст. 366-1 УПК Украины "Декларирование недостоверной информации". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

      Сергей Пашинский

      Массовые посадки украинцам обещали уже давно. Однако весной сажать так и не начали, однако осенью взялись за работу. Среди уже задержанных – Сергей Пашинский. По воскресшему делу почти трехлетней дани – за стрельбу. Апелляцию он уже проиграл, и сейчас изучают его возможную причастность к еще трем делам.

      Сергій Пашинський
      Сергей Пашинский

      Почему Сергея Пашинского арестовали? Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему.

      Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.

      В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР, и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

      В зоне риска и действующий нардеп-самовыдвиженец Ярослав Дубневич. На прошлой неделе Генпрокуратура обратилась к Раде, чтобы снять с него неприкосновенность и привлечь к ответственности. Инкриминируют сделки в "Укрзализныце" с убытками на 93 миллиона гривен.

      Ходили слухи, что и Игоря Кононенко НАБУ пыталось задержать на вылете из страны. Впрочем, сам он эту информацию опроверг. Вручали и меняли подозрение бывшему министру Елене Лукаш.

      Олена Лукаш
      Елена Лукаш

      Кто такая Елена Лукаш? Украинская юристка, политик, бывшая министр юстиции (июль 2013 – февраль 2014), бывший член "Партии регионов", украинофобка. Известна своими скандальными заявлениями относительно расстрела Небесной Сотни – называла мирных протестующих на Майдане экстремистами, призвала Януковича ввести в Украине чрезвычайное положение, оправдывала действия "беркутовцев".

      В конце февраля 2014 года после исчерпывающих объяснений относительно каждого лица в представлении украинского правительства, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн заблокировали счета двум десяткам бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, среди них – и Елена Лукаш. В марте 2014 года Совет ЕС заблокировал счета Лукаш и других чиновников времен Януковича. В 2018 году Лукаш исключили из санкционного списка ЕС.

      Пока в сети говорят, что "бешеный принтер парламента в турборежиме" перешел к правоохранителям, и пытаются угадать кто в очереди на посадку, активисты-антикоррупционеры вздыхают.

      Нельзя это назвать активизацией. По нашему мнению, это текущая работа, которая и должна происходить,
      – заявил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

      "Очень хорошо, что новая власть, придя на свои должности, начала привлекать к ответственности своих предшественников. И это не политическая месть, потому что придет новая власть и будет привлекать следующую", – рассказал главный эксперт StateWatch Александр Леменов.

      А вот с прогнозами сложнее. В Центре противодействия коррупции говорят, что один из претендентов – Георгий Логвинский, который является фигурантом антикоррупционных расследований относительно властных злоупотреблений. И нынешним власть имущим тоже не следует расслабляться.

      Читайте также: Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка

      Впрочем, по словам экспертов, нужно еще дождаться реакции новой Рады на первое снятие неприкосновенности – с Ярослава Дубневича. Между тем генеральный прокурор Руслан Рябошапка также уже анонсировал еще несколько подозрений, которые вручат в ближайшее время.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Олег Гладковский Коррупция Елена Лукаш НАБУ Игорь Кононенко Укрзализниця Дубневич Ярослав Васильевич ГПУ Сергей Пашинский Владимир Омелян
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