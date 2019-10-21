10 миллионов залога – это смешно, – Давидюк о делах Гладковского и Пашинского

Существует мнение, что задержание Олега Гладковского произошло по тому же сценарию, что и Сергея Пашинского. Речь идет о том, что несмотря на то, что за ними есть так называемый коррупционный шлейф и обвинения от журналистов и активистов, одного взяли за "хулиганство", а другого – за ложь в декларации. Почему так происходит – читайте дальше.

"Сейчас это выглядит любимой рыбалкой Юрия Луценко, когда ловят крупную рыбу, снимают с нее чешую и отпускают". Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

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По его мнению, коррупция в армии достигает катастрофически больших масштабов – это миллиарды гривен, а может, и больше.

Залог в 10 миллионов гривен выглядит очень смешным даже для друзей сына Гладковского. Пока это выглядит как игра Юрия Луценко,

– подчеркнул Давидюк.

Можно предположить, сказал Николай, что таким образом пытаются заставить Гладковского "сдать" лучшего друга, с которым они живут рядом в Испании. Однако это лишь теория. Он также отметил, что те средства, которыми апеллируют подозреваемые, позволят им нанять лучших юристов, которые могут быть на две головы квалифицированнее, чем следователи или прокуроры.

Если власть хочет сажать, то они уже на полгода опоздали, так как между весной и осенью есть определенная разница. Однако, лучше поздно, чем никогда. Но пока эти потуги не выглядят убедительно. Они больше похожи даже не на политическое преследование, а на зародыши какого-то бизнеса,

– отметил эксперт.

О каких громких "посадках" идет речь?

• Сергей Пашинский. Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены.

В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

• Олег Гладковский. 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Перед этим Гладковский пытался вылететь из Украины. 18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование непроверенной информации.