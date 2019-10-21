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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это противно, – Давидюк эмоционально прокомментировал номер "95 квартала"

      Актуальное интервью 42 Читати новину українською

      О скандальном номере "95 квартала" относительно Валерии Гонтаревой и аресте экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

      Про скандальний номер "95 квартала"

      – Это не случайная шутка – это первое. Второе – эти их неслучайности на центральных кнопках страны привели к тому, что у людей подменены понятия культуры. К большому сожалению, культурой стал "95 квартал", а не хор Веревки. "95 квартал" должен был быть на подтанцовке, в разогреве у такого величественного коллектива. Который выступал в мире, которым любовались крупнейшие королевские семьи Европы. Я знаю, как принц Монако их встречал и, стоя, хлопал весь концерт. А сегодня мы их втягиваем в это.

       Обратите внимание! "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать

      – Хор Веревки втянут от бедности, от тупости политических руководителей, от того, что люди едут за 30 тысяч гривен, где несколько десятков людей, выступают в национальных костюмах, аренда которых в несколько раз выше, но хорошо что у них они есть и они их не берут. От этого становится противно.

      Скандальный номер "95 квартала" о доме Гонтаревой: смотрите видео

      – Становится противно, что олигархи могут называть дебилами кого они захотят, кто им нравится и не нравится, и не несут за это ни моральной, ни политической ответственности. Потому что они управляют медийными потоками, финансовыми и политическими, а в заложниках культура.

      К слову! Игорь Коломойский комментируя скандальный номер "95 квартала" о поджоге дома Валерии Гонтаревой назвал ее "дебилкой, которой нужно пойти к психиатру". "Дебилом" обозвал олигарх и министра экономики Тимофея Милованова, который заявил, что подобные шутки могут негативно повлиять на инвестиционный климат.

      – Давайте не относиться к ним, как рядовым людям. Честно, некоторые из них выводили деньги Януковича и заработали на этом не на одну хату. А то, что они проживают сейчас в Лондоне это тоже заработанные не совсем честным путем. Действительно, проблема, когда у людей случается горе, но это разборки между олигархами и не надо втягивать туда культуру. Потому что, например, Порошенко уже заявил, что надо менять уже менеджмент коллектива. Извините, но вы довели этот коллектив за пять лет до того, что они сегодня ездят на корпоративы по 30 тысяч гривен. И это первый хор страны, это наше культурное лицо. А он хочет менять менеджмент. Себя поменяй.

      Что известно о скандальном номере "95 квартала"?
      Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала". Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе".

      Об аресте Гладковского

      – Сейчас это выглядит, как любимая рыбалка Юрия Луценко, когда ловят большую рыбу, снимают с нее чешую и отпускают. Коррупция в армии достигает катастрофически больших масштабов – это миллиарды гривен, а, может, и больше.

      Залог в 10 миллионов гривен выглядит чрезвычайно смешным даже для друзей сына Гладковского. Пока это выглядит как игра Юрия Луценко.

      – Можно предположить, что таким образом пытаются заставить Гладковского "сдать" лучшего друга, с которым они живут рядом в Испании. Однако это лишь теория. Те средства, которыми апеллируют подозреваемые, позволят им нанять лучших юристов, которые могут быть на две головы квалифицированнее, чем следователи или прокуроры.

      К слову: Гладковский вышел из СИЗО под залог

      – Если власть хочет сажать, то они уже на пол года опоздали, потому что между весной и осенью есть определенная разница. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Но пока эти потуги не выглядят убедительно. Они больше похожи даже не на политическое преследование, а на зародыши какого-то бизнеса.

      Что известно об аресте Гладковского?
      Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского НАБУ задержало 17 октября в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Перед этим Гладковский пытался вылететь из Украины. 18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование непроверенной информации.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Горила хата: скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Арест Поджог дома Гонтаревой СНБО Олег Гладковский Квартал 95
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