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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Історія з Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатись, – Порошенко

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      Порошенко прокоментував скандальний виступ "Кварталу 95"
      Порошенко прокоментував скандальний виступ "Кварталу 95" / pravda.com.ua

      Петро Порошенко вважає, що "кварталівці" не мають своїх цінностей, однак хор імені Вєрьовки за ці роки став одним із символів України. Так п’ятий президент прокоментував скандальний номер із піснею про ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву.

      "Квартал" уже не один рік знущається над чужими ідеологічними цінностями, про це Порошенко написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Скандал із "Кварталом", Гонтаревою та хором Вєрьовки: домовлявся нардеп зі "Слуги народу"

      Порошенко наголошує, що менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися перед шанувальниками хору імені Верьовки через в’їдливу пісню про пожежу в будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

      Оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт. Але хор – це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу,
      – зазначив він.

      Водночас Порошенко нагадав про історію з Рамзаном Кадировим. В контексті цього він зазначив, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче.

      Що за історія?

      У 2014 році "95 Квартал" для свого жарту використав відео, на якому плаче ватажок Чечні Рамзан Кадиров. Виявилося, що відео зняли під час скорботної молитви Кадирова.

      Такий "жарт" став причиною конфлікту та погроз у бік "Кварталу". Відео "жарту" видалили, а нинішній президент Володимир Зеленський вибачився через інцидент.

      Скандальний виступ "95 кварталу" – що треба знати?

      "95-й квартал", одним із засновником якого є Володимир Зеленський, пожартував над нещодавньою пожежею у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади.

      Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський. 

      Йому, до речі, номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився вситуп кварталівців. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує.

      Читайте також: "Горіла хата": скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою – що треба знати

      На пародію від "Кварталу 95" відреагувала низка політиків, серед них:

      Прокоментували обурення українців і "кварталівці". Там заявили, що "95 квартал" – гостра політична сатира. За їхніми словами, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

      Окрім того, там відповіли міністрам, які негативно оцінили їхній виступ. Зокрема, Бородянському сказали, аби він приходив на наступну зйомку і сказав, що йому соромно, а за що – ні". Натомість Милованову заявили, щоб звинувачував їх, якщо з економікою щось буде не так. 

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Горіла хата: скандал з 95 кварталом Квартал 95 Новини політики Петро Порошенко Скандал Валерія Гонтарева
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