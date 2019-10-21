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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      История с Кадыровым доказала, что «Квартал» умеет извиняться, – Порошенко

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      Порошенко прокомментировал скандальное выступление "Квартала 95"
      Порошенко прокомментировал скандальное выступление "Квартала 95" / Getty Images

      Петр Порошенко считает, что "кварталовцы" не имеют своих ценностей, однако хор имени Веревки за эти годы стал одним из символов Украины. Так пятый президент прокомментировал скандальный номер с песней об экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

      "Квартал" уже не один год издевается над чужими идеологическими ценностями, об этом Порошенко написал на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: Скандал с "Кварталом", Гонтаревой и хором Веревки: договаривался нардеп из "Слуги народа"

      Порошенко подчеркивает, что менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться перед поклонниками хора имени Веревки из-за въедливую песню о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор – это значительно больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу,
      – отметил он.

      В то же время Порошенко напомнил об истории с Рамзаном Кадыровым. В контексте этого он отметил, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет.

      Что за история?

      В 2014 году "95 Квартал" для своей шутки использовал видео, на котором плачет главарь Чечни Рамзан Кадыров. Оказалось, что видео сняли во время скорбной молитвы Кадырова.

      Такая "шутка" стала причиной конфликта и угроз в сторону "квартала". Видео "шутки" удалили, а нынешний президент Владимир Зеленский извинился за инцидент.

      Скандальное выступление "95 квартала" – что нужно знать?

      "95-й квартал", одним из учредителей которого является Владимир Зеленский пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горила хата". Шутку "квартала" раскритиковало общество и представители власти.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский.

      Ему, кстати, номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел выступление кварталовцев. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает.

      Читайте также: "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревою – что надо знать

      На пародию от "Квартала 95" отреагировал ряд политиков, среди них:

      Прокомментировали возмущение украинцев и "кварталовцы". Там заявили, что "95 квартал" – острая политическая сатира. По их словам, так было, есть и будет, "Даже если это не нравится некоторым политикам".

      Кроме того, там ответили министрам, которые негативно оценили их выступление. В частности, Бородянскому сказали, чтобы он приходил на следующую съемку и сказал, за что ему стыдно, а за что – нет. А Милованову заявили, чтобы обвинял их, если с экономикой что-то будет не так.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Валерия Гонтарева Квартал 95 Горила хата: скандал с "95 кварталом" Петр Порошенко
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