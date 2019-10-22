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      Не скрываю, что я – дебил, – Милованов о словах Коломойского в отношении него

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      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / "Новое время"

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов с иронией отреагировал на слова украинского олигарха Игоря Коломойского. Ранее миллиардер назвал чиновника дебилом.

      Во время брифинга Милованова спросили, что он думает о вышеупомянутых слова Коломойского.

      Интересно! Зеленский должен был прийти на скандальное выступление "Квартала", – руководитель хора Веревки

      Я этого не скрываю, что я – дебил. Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение – скандал (о шуточной песне квартала о поджоге дома Гонтаревой – 24 канал) исчерпан, потому что высказались все,
      – отшутился министр.

      Глава министерства развития экономики подчеркнул, важно то, что внутри общества есть дискуссия.

      Относительно того, не обижается ли на такие слова Коломойского, Милованов отметил, что в его позиции – не может быть вопрос персоналий.

      "Этого нельзя переводить на персоналии. У каждого есть своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства – разные. Так думают экономисты", – добавил он.

      Почему Коломойский назвал Милованова дебилом

      Тимофей Милованов отреагировал на скандальный номер квартала о поджоге дома Гонтаревой. По его мнению, на внешних инвесторов это может оказать негативное влияние, поэтому инвестиционный климат в Украине может ухудшиться.

      "Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. При ее руководстве, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов, обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня", – пояснил он.

      Министр добавил, внешние наблюдатели считают, что Гонтарева находится под давлением от Коломойского из-за решения относительно "Приватбанка". А "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью.

      На это Коломойский ответил, что после таких слов Милованов должен немедленно подать в отставку.

      Потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит, Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Достаточно министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, достаточно тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США,
      – заявил олигарх.

      Интересная мысль! "95 квартал" уже давно является пиар-компанией олигархов, – объяснение политолога

      Почему возник скандал вокруг номера "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

      Во время очередного выпуска "Вечернего квартала" артисты студии спели песню "Горела хата", посвященную недавнему поджогу дома экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. В номере участвовали Евгений Кошевой и всемирно известный хор имени Веревки. Последнее и подлило масла в огонь.

      Одной из первых на это отреагировала Ирина Геращенко. Кроме критики "Квартала", она еще и сообщила, что ее политсила "Европейская солидарность" пишет на имя спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова письмо об отстранении хора имени Веревки от участия в торжественных мероприятиях в Раде, в частности исполнения гимна. Кроме того, инцидент прокомментировал и премьер Алексей Гончарук. По его убеждению, радоваться и смеяться с горя – ненормальная реакция.

      Сама же Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Прощения у бывшей главы НБУ уже попросил министр культуры Владимир Бородянский. Также прощения у экс-госслужащей попросил руководитель хора имени Веревки.

      В "Квартале", со своей стороны, подчеркнули, что их номер – "это острая политическая сатира, так было, есть и будет, даже если это не нравится некоторым политикам".

      Подробнее! "Гореле хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтарева – что нужно знать

      Скандальный номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

      скандальный номер "квартала" о поджоге дома гонтаревой: как разворачивались последние события
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Тимофей Милованов Горила хата: скандал с "95 кварталом"
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