Не скрываю, что я – дебил, – Милованов о словах Коломойского в отношении него

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов с иронией отреагировал на слова украинского олигарха Игоря Коломойского. Ранее миллиардер назвал чиновника дебилом.

Во время брифинга Милованова спросили, что он думает о вышеупомянутых слова Коломойского.

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Я этого не скрываю, что я – дебил. Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение – скандал (о шуточной песне квартала о поджоге дома Гонтаревой – 24 канал) исчерпан, потому что высказались все,

– отшутился министр.

Глава министерства развития экономики подчеркнул, важно то, что внутри общества есть дискуссия.

Относительно того, не обижается ли на такие слова Коломойского, Милованов отметил, что в его позиции – не может быть вопрос персоналий.

"Этого нельзя переводить на персоналии. У каждого есть своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства – разные. Так думают экономисты", – добавил он.

Почему Коломойский назвал Милованова дебилом

Тимофей Милованов отреагировал на скандальный номер квартала о поджоге дома Гонтаревой. По его мнению, на внешних инвесторов это может оказать негативное влияние, поэтому инвестиционный климат в Украине может ухудшиться.

"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. При ее руководстве, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов, обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня", – пояснил он.

Министр добавил, внешние наблюдатели считают, что Гонтарева находится под давлением от Коломойского из-за решения относительно "Приватбанка". А "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью.

На это Коломойский ответил, что после таких слов Милованов должен немедленно подать в отставку.

Потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит, Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Достаточно министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, достаточно тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США,

– заявил олигарх.

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Почему возник скандал вокруг номера "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

Во время очередного выпуска "Вечернего квартала" артисты студии спели песню "Горела хата", посвященную недавнему поджогу дома экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. В номере участвовали Евгений Кошевой и всемирно известный хор имени Веревки. Последнее и подлило масла в огонь.

Одной из первых на это отреагировала Ирина Геращенко. Кроме критики "Квартала", она еще и сообщила, что ее политсила "Европейская солидарность" пишет на имя спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова письмо об отстранении хора имени Веревки от участия в торжественных мероприятиях в Раде, в частности исполнения гимна. Кроме того, инцидент прокомментировал и премьер Алексей Гончарук. По его убеждению, радоваться и смеяться с горя – ненормальная реакция.

Сама же Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Прощения у бывшей главы НБУ уже попросил министр культуры Владимир Бородянский. Также прощения у экс-госслужащей попросил руководитель хора имени Веревки.

В "Квартале", со своей стороны, подчеркнули, что их номер – "это острая политическая сатира, так было, есть и будет, даже если это не нравится некоторым политикам".

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