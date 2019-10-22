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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это "привет" от Коломойского, – эксперт о скандальном номере " 95 квартала"

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      Номер "95 квартала" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой стал скандальным, в частности, из-за того, что юмористическое шоу связано с Владимиром Зеленским.

      Об этом в эфире 24 канала сказал политический обозреватель Милан Лелич.

      К слову: "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что нужно знать

      "Этот номер стал настолько хайповым, потому что в одной точке совпало очень много линий. Первая линия – это "95 квартал", на котором на самом деле есть очень обозримая тень действующего президента. То есть если бы этот номер сделала какая-то другая юмористическая студия в Украине, то я думаю хайпа было в 10 раз меньше", – считает Лелич.

      Он пояснил: "95 квартал", "1+1", Коломойский, Гонтарева, "Приватбанк" и Зеленский – это все совпало в одно время и в одном месте, поэтому эта история стала фактически топ-темой этого дня. Логично, что это вызвало возмущение, в частности, и из-за хора Веревки".

      Если очень коротко, то это очень типичный "привет", который Игорь Валерьевич, хотя он это отрицает, передал в своем стиле одному из своих оппонентов,
      – добавил эксперт.

      Что известно о скандальном номере "95 квартала"?

      Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома єкс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала".

      Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

      В то же время, Игорю Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      Скандальный номер "95 квартала" о доме Гонтаревой: смотрите видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Горила хата: скандал с "95 кварталом" Квартал 95 Валерия Гонтарева Лондон
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