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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Це "привіт" від Коломойського, – експерт про скандальний номер "95 кварталу"

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      Номер "95 кварталу" про підпал будинку ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої став скандальним, зокрема, через те, що гумористичне шоу пов'язане з Володимиром Зеленським.

      Про це в ефірі 24 каналу сказав політичний оглядач Мілан Лєліч.

      До слова: "Горіла хата": скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою – що треба знати

      "Цей номер став настільки хайповим, тому що в одній точці збіглось дуже багато ліній. Перша лінія – це "95 квартал", за яким насправді є дуже осяжна тінь чинного президента. Тобто якби цей номер зробила якась інша гумористична студія в Україні, то я думаю хайпу з того було у 10 разів менше", – вважає Лєліч.

      Він пояснив: "95 квартал", "1+1", Коломойський, Гонтарева, "Приватбанк" та Зеленський – це все збіглось в один часу та в одному місці, тому ця історія стала фактично топтемою цього дня. Логічно, що це викликало обурення, зокрема, і через хор Верьовки".

      Якщо дуже коротко, то це дуже типовий "привіт", який Ігор Валерійович, хоча він це заперечує, передав у своєму стилі одному зі своїх опонентів,
      – додав експерт. 

      Що відомо про скандальний номер "95 кварталу"?

      Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала".

      Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж. Міністр культури Володимир Бородянський вже назвав виступ зловтіхою, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти впливають на інвестиційний клімат в Україні.

      Водночас, Ігорю Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.

      Скандальний номер "95 кварталу" про будинок Гонтаревої: дивіться відео

       

      blog_ava
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      21 жовтня
      6722
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Валерія Гонтарева Квартал 95 Горіла хата: скандал з 95 кварталом Ігор Коломойський Лондон
      Коментарі
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