На момент, коли Ігор Коломойський дозволив собі таке висловлення, Милованов не мав досвіду у політиці і не знав, як відповісти. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.

Раніше "Бабуся корупції" і "грантовий хлопчик": Милованов та Тимошенко обмінялись "люб'язностями"

"Не знав, як відповісти Коломойському"

Ексміністр економіки Тимофій Милованов розповів, що мав і має зараз хороші приятельські стосунки з Валерією Гонтаревою. Він у своєму дописі на фейсбуці заступився за неї, коли розгорівся скандал із "горіла хата". За це отримав ярлик "дебіл", який і досі міцно тримається.

Тоді, за словами Милованова, він не знав, як на нього відреагувати, бо не мав політичного досвіду.

До речі, це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді на нього відбутися жартами або взагалі його викликати на дуель, просто досвіду не було політичного…

– зізнався Милованов.

Ярлик "дебіла" ображає

Ексміністр економіки розповів: ця характеристика від Коломойського ще довго буде на ньому висіти. Але його це дуже ображає: "...тому що я доктор наук, у мене є публікації. Але підставився сам через недосвідченість."

Тоді йому начебто передали від Коломойського, що мовляв "нічого особистого, він же сам підставився".

Нагадаємо. Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала".

Щодо підпалу будинку Тимофій Милованов зазначив: так робити не потрібно і він висловив це у пості. Хоч він мав претензії до керування Гонтаревою Нацбанком.

Водночас Милованов розповів: у Гонтарєвої було "безбашне" лідерство, яке дозволило провести певну деолігархізацію в банківській системі.

Конфлікт про "дебіла" Милованова і Коломойського: коротко