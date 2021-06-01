На момент, коли Ігор Коломойський дозволив собі таке висловлення, Милованов не мав досвіду у політиці і не знав, як відповісти. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.
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"Не знав, як відповісти Коломойському"
Ексміністр економіки Тимофій Милованов розповів, що мав і має зараз хороші приятельські стосунки з Валерією Гонтаревою. Він у своєму дописі на фейсбуці заступився за неї, коли розгорівся скандал із "горіла хата". За це отримав ярлик "дебіл", який і досі міцно тримається.
Тоді, за словами Милованова, він не знав, як на нього відреагувати, бо не мав політичного досвіду.
До речі, це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді на нього відбутися жартами або взагалі його викликати на дуель, просто досвіду не було політичного…
– зізнався Милованов.
Ярлик "дебіла" ображає
Ексміністр економіки розповів: ця характеристика від Коломойського ще довго буде на ньому висіти. Але його це дуже ображає: "...тому що я доктор наук, у мене є публікації. Але підставився сам через недосвідченість."
Тоді йому начебто передали від Коломойського, що мовляв "нічого особистого, він же сам підставився".
Щодо підпалу будинку Тимофій Милованов зазначив: так робити не потрібно і він висловив це у пості. Хоч він мав претензії до керування Гонтаревою Нацбанком.
Водночас Милованов розповів: у Гонтарєвої було "безбашне" лідерство, яке дозволило провести певну деолігархізацію в банківській системі.
Конфлікт про "дебіла" Милованова і Коломойського: коротко
- У 2019 році під час чергового випуску "Вечірнього кварталу" артисти студії заспівали пісню "Горіла хата". Її "присвятили" підпалу будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої.
- Соцмережі засудили такий цинічний випад, однак олігарх Ігор Коломойський – похвалив.
- Тимофій Милованов, бувши главою Мінекономіки, заявив, що подібні жарти "Кварталу 95" будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою.
- На це Коломойський заявив, що міністр економіки Тимофій Милованов має піти у відставку і додав, що він – "дебіл".
- Тоді Милованов віджартувався, що не приховує, що він дебіл.