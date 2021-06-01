На момент, когда Игорь Коломойский позволил себе такое высказывание, Милованов не имел опыта в политике и не знал, как ответить. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

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"Не знал, как ответить Коломойскому"

Экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что имел и имеет сейчас хорошие приятельские отношения с Валерией Гонтаревой. Он в своей заметке на фейсбуке вступился за нее, когда разгорелся скандал с "горела хата". За это получил ярлык "дебил", который до сих пор прочно держится.

Тогда, по словам Милованова, он не знал, как на него отреагировать, потому что не имел политического опыта.

Кстати, это прозвище, простите, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто опыта не было политического...

– признался Милованов.

Ярлык "дебила" оскорбляет

Экс-министр экономики рассказал: эта характеристика от Коломойского еще долго будет на нем висеть. Но его это очень обижает: "... потому что я доктор наук, у меня есть публикации. Но подставился сам по неопытности."

Тогда ему якобы передали от Коломойского, что мол "ничего личного, он же сам подставился".

Напомним. Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала".

О поджоге дома Тимофей Милованов отметил: так делать не нужно и он выразил это в посте. Хотя он имел претензии к управлению Гонтаревой Нацбанком.

В то же время Милованов рассказал: в Гонтаревой было "безбашное" лидерство, которое позволило провести определенную деолигархизацию в банковской системе.

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