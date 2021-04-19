Останнім часом Володимир Зеленський значно активізував перемовини з країнами Близького Сходу. Президент України намагається налагодити з ними співпрацю та залучити в українську економіку чималі інвестиції.

24 канал розпитав аналітиків та експертів про те, чому Зеленський так зосередився саме на близькосхідному напрямку у зовнішній політиці.

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З ким Зеленський намагається налагодити співпрацю

На початку квітня президент України їздив з офіційним візитом до Катару. Після цього в Офісі Президента сказали, що в межах візиту підписано 13 важливих міждержавних документів і два комерційні контракти, які залучать в українську економіку мільярдні інвестиції.

У середині лютого Зеленський відвідав ОАЕ. У рамках цієї зустрічі обговорили співпрацю в різних галузях: від оборонної до аграрної. Також були ухвалені десятки угод та меморандумів.

Намагається налагодити співпрацю український президент і з Йорданією. Так, вже були проведені телефонні розмови з королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою II ібн Аль-Хусейном, під час якої лідери обговорили нарощення торговельних стосунків.

Чому саме Близький Схід

Узагалі, з країнами Близького Сходу Україна співпрацює вже не один рік, але не на такому рівні, як, наприклад, з європейськими сусідами. Експерти впевнені, що у цієї співпраці є величезний потенціал.

Віктор Карвацький, СЕО Аналітичного центру ADASTRA, зазначив, що активізація зовнішньої політики Києва на Близькому Сході безумовно є позитивною тенденцією. Однак не варто розглядати це як цілісну стратегію, певний "поворот на Схід": в Україні досі немає цілісної стратегії зовнішньої політики, Азійська стратегія МЗС ще перебуває у стані розробки.

Мовиться радше про окремі кроки покращення співпраці на двосторонньому рівні в пріоритетних галузях (зокрема, в енергетиці та агросекторі) між окремими державами, ніж про комплексну регіональну стратегію – тим паче якщо розглядати два останніх візити Зеленського до Катару та до ОАЕ в регіональному контексті, варто зазначити, що в ОАЕ та Катару між собою дуже напружені, навіть ворожі, відносини,

– пояснює Карвацький.

Володимир Фесенко, політолог, говорить про те, що є дві головні причини, чому Зеленський активно налагоджує стосунки з країнами Близького Сходу.

У цих країнах великі гроші, це всім відомо. Оскільки для Зеленського тема інвестицій пріоритетна, то він шукає, де можна взяти гроші для України, як їх сюди завести на якісь проєкти. Тому він звертає увагу на багаті нафтовидобувні країни,

– пояснив Фесенко.



Зеленський під час візиту до ОАЕ / Фото Офісу Президента

Фесенко говорить, що це головна причина. Друга ж причина полягає в тому, що арабські країни є нашими важливими торговельними пантерами. Наприклад, досить активно арабські країни закуповують наше зерно та сільськогосподарську продукцію.

Катар не є нашим великим торговельним партнером, але оскільки країна багата, то товарообіг можна нарощувати. У нас профіцит у торгівлі з Катаром, ми в них майже нічого не закуповуємо. Однак у перспективі, коли в нас з’явиться LNG-термінал, зможемо закуповувати зріджений газ – це головний товар Катару,

– говорить політолог.

Під час офіційного візиту домовлялися якраз про те, що Катар може нам допомогти побудувати LNG-термінал. Є ще один нюанс, політолог не виключає, що під час візиту до Катару могли обговорювати певні теми про стримування російської активності. У Катару є свої особливі стосунки з Туреччиною, це головні союзники. І водночас у них є великі проєкти з "Роснефтью".

Також, коли Зеленський був в ОАЕ та Катарі, обговорювалася тема військово-технічної співпраці. Це теж показовий момент. Країни Перської затоки невеликі, але вони активно закуповують зброю. І українська зброя у них користується попитом,

– підсумував Фесенко.

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У чому складності з близькосхідними країнами

Східний регіон досить непростий та приховує багато підводних каменів. Єгор Брайлян, історик та журналіст, говорить, що зараз американська політика на Близькому Сході з приходом до влади Джо Байдена зазнала кардинальних змін. На відміну від попередника Дональда Трампа, який рішучим вбивством іранського військового високопосадовця Сулеймані на початку 2020 року спричинив серйозну дипломатичну кризу, Байден прагне використовувати зважено м'яку силу та жорсткі дії. Це довела ракетна атака на іранські сили в Сирії, яка була здійснена не без підтримки Іраку як важливого союзника в регіоні.

"Беззаперечна колись допомога Саудівській Аравії в боротьбі проти Ірану тепер змінилася риторикою щодо порушення прав людини в країні та прагненням завершити громадянську війну в Ємені, яка триває з 2014 року. В Ємені воюють між собою прибічники ісламістського угрупування хуситів та нинішнього очільника країни Мансура Хаді. Перших підтримує Іран, других – Саудівська Аравія та ОАЕ. Урядові сили є шиїтською меншістю, а хусити – суннітською більшістю. Подібне військово-політичне протистояння, яке посилюється релігійним фактором, й прагне врегулювати Байден", – зазначив Брайлян.



Зеленський під час візиту до Катару / Фото Офісу Президента

Він додає, що український фактор у всій цій історії доволі незрозумілий. З одного боку наше МЗС оголосило 2021 рік роком Азії, тому не дивно, що активізуються контакти на Близькому Сході. Але цей регіон може бути також і майданчиком для неформальних зустрічей з росіянами, що може грати деструктивну роль для боротьби з Москвою.

Водночас заяви Зеленського про те, що українські поліцейські будуть охороняти чемпіонат світу-2022 в Катарі та про продовольчу допомогу Йорданії викликають неоднозначні реакції. В України поки що нема політичних та дипломатичних ресурсів, щоб бути гравцем у близькосхідних питаннях.

У ситуації, коли американський вплив на Близькому та Середньому Сході зменшується та стає більш концентрованим, Україні варто було б зосередити увагу на союзниках євроатлантичного світу. Втім, треба зважати й на те, що обіцянка Байдена вивести американські війська з Афганістану до 20 річниці терактів 11 вересня посилить військовий вплив США в Європі (проти Москви) та в регіоні Східної Азії (проти Китаю),

– пояснює Брайлян.

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