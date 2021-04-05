Українська поліція поїде в Катар забезпечувати порядок на Чемпіонаті світу 2022
Українські поліцейські візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі. Необхідні документи для такого обміну вже підписали.
Джерело:24 канал
Перед тим, як Зеленський приїхав із офіційним візитом до Катару, до цієї країни навідалися представники Міністерства внутрішніх справ. Обговорення організації Чемпіонату світу з футболу і залучення в ньому України – було основним питанням.
До слова Зеленський у Катарі підписав низку важливих документів
Поліція поїде у Катар в 2022 році
Відповідну угоду і необхідні документи уже підписали. Відтак українські поліцейські допомагатимуть своїм катарським колегам забезпечувати порядок. Зеленський зазначив, що таким досягненням варто пишатися: адже українських поліцейських будуть залучати як кращих.
Я думаю, що ми повинні такими речами пишатися. Нас уже беруть як найкращих,
– сказав Зеленський.
Зеленський про офіційні зустрічі у Катарі: дивіться відео
Зеленський у Катарі: що відомо
- Зеленський разом із дружиною Оленою прибув у Катар 4 квітня.
- Голова держави вже поговорив із еміром Катару і прем'єр-міністром.
- Він вже встиг підписати 13 документів про поглиблення співпраці між країнами.
- Олена Зеленська проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, головою катарської державної інституції Qatar Museums і з дружиною очільника Катару.
- Перед поїздкою Зеленського Катар відвідали представники Міністерства внутрішніх справ України.
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