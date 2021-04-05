Украинские полицейские примут участие в обеспечении правопорядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Необходимые документы для такого обмена уже подписали.

Перед тем, как Зеленский приехал с официальным визитом в Катар, в эту страну отправились представители Министерства внутренних дел. Обсуждение организации Чемпионата мира по футболу и привлечения в нем Украины – было основным вопросом.

К слову Зеленский в Катаре подписал ряд важных документов

Полиция поедет в Катар в 2022 году

Соответствующее соглашение и необходимые документы уже подписали. Украинские полицейские будут помогать своим катарским коллегам обеспечивать порядок. Зеленский отметил, что таким достижением стоит гордиться: ведь украинских полицейских будут привлекать как лучших.

Я думаю, что мы должны такими вещами гордиться. Нас уже принимают как лучших,

– сказал Зеленский.

Зеленский об официальных встречах в Катаре: смотрите видео

Зеленский в Катаре: что известно