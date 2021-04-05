Украинская полиция поедет в Катар обеспечивать порядок на Чемпионате мира 2022
Украинские полицейские примут участие в обеспечении правопорядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Необходимые документы для такого обмена уже подписали.
Источник:24 канал
Перед тем, как Зеленский приехал с официальным визитом в Катар, в эту страну отправились представители Министерства внутренних дел. Обсуждение организации Чемпионата мира по футболу и привлечения в нем Украины – было основным вопросом.
К слову Зеленский в Катаре подписал ряд важных документов
Полиция поедет в Катар в 2022 году
Соответствующее соглашение и необходимые документы уже подписали. Украинские полицейские будут помогать своим катарским коллегам обеспечивать порядок. Зеленский отметил, что таким достижением стоит гордиться: ведь украинских полицейских будут привлекать как лучших.
Я думаю, что мы должны такими вещами гордиться. Нас уже принимают как лучших,
– сказал Зеленский.
Зеленский об официальных встречах в Катаре: смотрите видео
Зеленский в Катаре: что известно
- Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Катар 4 апреля.
- Глава государства уже поговорил с эмиром Катара и премьер-министром.
- Он уже успел подписать 13 документов об углублении сотрудничества между странами.
- Елена Зеленская проведет встречи с председателем катарского фонда образования, председателем катарской государственной институции Qatar Museums и с женой главы Катара.
- Перед поездкой Зеленского Катар посетили представители Министерства внутренних дел Украины.
Поделиться новостью