У Катарі зацікавлені в тому, аби зайти на банківський ринок України. Відтак у президента Володимира Зеленського вже запропонували певні позиціїї представникам фінансового сектору країни.

Тепер представники обирають серед пропозицій. Про це заявив сам Зеленський після зустрічі з владою Катару.

До речі Зеленський у Катарі підписав низку важливих документів

Катар зацікавлений вийти на банківський ринок України. Ми також зацікавлені,

– сказав президент.

Катар хоче інвестувати в інфраструктуру

Крім банківського ринку, Катар зацікавлений в інвестуванні у будівництво українських готелів у Києві, Херсоні, Одесі та дороги біля столиці.

Зеленський розповів, що під час зустрічей із владою Катару обговорювали інвестиції будівництво метро і залізничних шляхів в Україні. Зокрема, наприкінці літа фахівці з Катару мають оцінити українські вантажні і пасажирські авіаперевезення.

Готуємося до відкриття наших державних авіаліній, нашого державного авіаперевізника. І я спілкуюся з деякими країнами-партнерами, кого з них взяти з досвідом і з сучасним менеджментом. У тому числі спілкуюся з Катаром, тому що "Qatar Airways" дуже хороший досвід,

– зазначив президент.

Візит Зеленського до Катару: що треба знати

Президент разом з дружиною прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.

Глава України 5 квітня підписав 13 документів про поглиблення співпраці між країнами. Наприклад, 2 комерційні контракти.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Катару з підготовкою чемпіонату світу з футболу.

Зеленський прокоментував візит до Катару, дивіться відео: