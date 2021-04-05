В Катаре заинтересованы в том, чтобы зайти на банковский рынок Украины. Поэтому у президента Владимира Зеленского уже предложили определенные позиции представителям финансового сектора страны.

Теперь представители выбирают среди предложений. Об этом заявил сам Зеленский после встречи с властями Катара.

Кстати Зеленский в Катаре подписал ряд важных документов

Катар заинтересован выйти на банковский рынок Украины. Мы также заинтересованы,

– сказал президент.

Катар хочет инвестировать в инфраструктуру

Кроме банковского рынка, Катар заинтересован в инвестировании в строительство украинских отелей в Киеве, Херсоне, Одессе и дороги возле столицы.

Зеленский рассказал, что во время встреч с властями Катара обсуждали инвестиции в строительство метро и железнодорожных путей в Украине. В частности, в конце лета специалисты из Катара должны оценить украинские грузовые и пассажирские авиаперевозки.

Готовимся к открытию наших государственных авиалиний, нашего государственного авиаперевозчика. И я общаюсь с некоторыми странами-партнерами, кого из них взять с опытом и с современным менеджментом. В том числе общаюсь с Катаром, потому что "Qatar Airways" очень хороший опыт,

– отметил президент.

Визит Зеленского в Катар: что надо знать

Президент вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля.

Глава Украины 5 апреля подписал 13 документов об углублении сотрудничества между странами. Например, 2 коммерческих контракта.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова помочь Катару с подготовкой чемпионата мира по футболу.

Зеленский прокомментировал визит в Катар, смотрите видео: