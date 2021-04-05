Зеленский: Украина готова помочь Катару с подготовкой чемпионата мира-2022
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Катару с подготовкой чемпионата мира по футболу. Впервые мундиаль на полях стран Ближнего Востока состоится в 2022 году.
Источник:Офис Президента
Глава государства подчеркнул, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований. Об этом он сообщил в интервью катарским СМИ.
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Президент напомнил, что в нашем государстве прошел чемпионат Европы-2012 по футболу. Также В Киеве в 2019 году состоялся финал Лиги чемпионов.
Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты и вопросы безопасности,
– сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю.
Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой 4 апреля прибыл в Катар.
Там украинский лидер и первая леди проведут ряд встреч с руководством страны Ближнего Востока.
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