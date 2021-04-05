Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Катару с подготовкой чемпионата мира по футболу. Впервые мундиаль на полях стран Ближнего Востока состоится в 2022 году.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований. Об этом он сообщил в интервью катарским СМИ.

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Президент напомнил, что в нашем государстве прошел чемпионат Европы-2012 по футболу. Также В Киеве в 2019 году состоялся финал Лиги чемпионов.

Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты и вопросы безопасности,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю.

Обратите внимание! Недавно в Катаре произошел громкий скандал. Выяснилось, что, работая над подготовкой страны к чемпионату мира по футболу 2022 года, погибли более 6500 мигрантов.

Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой 4 апреля прибыл в Катар.

Там украинский лидер и первая леди проведут ряд встреч с руководством страны Ближнего Востока.