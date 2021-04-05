Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Катару з підготовкою чемпіонату світу з футболу. Вперше мундіаль на полях країн Близького Сходу відбудеться у 2022 році.

Глава держави наголосив, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів і спортивних змагань. Про це він повідомив в інтерв'ю катарським ЗМІ.

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Президент нагадав, що у нашій країні пройшов чемпіонат Європи-2012 з футболу. Також у Києві в 2019 році відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами. Це можуть бути й суто технічні аспекти і питання безпеки,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проєктів до світового мундіалю.

Зверніть увагу! Нещодавно у Катарі стався гучний скандал. З'ясувалося, що, працюючи над підготовкою країни до чемпіонату світу з футболу 2022 року, загинули понад 6500 мігрантів.

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою 4 квітня прибув до Катару.

Там український лідер та перша леді проведуть низку зустрічей із керівництвом країни Близького Сходу.