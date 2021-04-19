В последнее время Владимир Зеленский значительно активизировал переговоры со странами Ближнего Востока. Президент Украины пытается наладить с ними сотрудничество и привлечь в украинскую экономику немалые инвестиции.

24 канал расспросил аналитиков и экспертов о том, почему Зеленский так сосредоточился именно на ближневосточном направлении во внешней политике.

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С кем Зеленский пытается наладить сотрудничество

В начале апреля президент Украины ездил с официальным визитом в Катар. После этого в Офисе Президента сказали, что в рамках визита подписано 13 важных межгосударственных документов и два коммерческих контракта, которые привлекут в украинскую экономику миллиардные инвестиции.

В середине февраля Зеленский посетил ОАЭ. В рамках этой встречи обсудили сотрудничество в различных областях: от оборонной до аграрной. Также были приняты десятки соглашений и меморандумов.

Пытается наладить сотрудничество украинский президент и с Иорданией. Да, уже были проведены телефонные разговоры с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном, в ходе которой лидеры обсудили наращивание торговых отношений.

Почему именно Ближний Восток

Вообще, со странами Ближнего Востока Украина сотрудничает уже не один год, но не на таком уровне, как, например, с европейскими соседями. Эксперты уверены, что в этого сотрудничества есть огромный потенциал.

Виктор Карвацкий, СЕО Аналитического центра ADASTRA, отметил, что активизация внешней политики Киева на Ближнем Востоке безусловно является положительной тенденцией. Однако не стоит рассматривать это как целостную стратегию, некий "поворот на Восток": в Украине до сих пор нет целостной стратегии внешней политики, Азиатская стратегия МИД еще находится в стадии разработки.

Говорится скорее об отдельных шагах улучшения сотрудничества на двустороннем уровне в приоритетных отраслях (в частности, в энергетике и агросекторе) между отдельными государствами, чем о комплексной региональной стратегии – тем более если рассматривать два последних визита Зеленского в Катар и в ОАЭ в региональном контексте, стоит отметить, что в ОАЭ и Катара между собой очень напряженные, даже враждебные, отношения,

– объясняет Карвацкий.

Владимир Фесенко, политолог, говорит о том, что есть две основные причины, почему Зеленский активно налаживает отношения со странами Ближнего Востока.

В этих странах большие деньги, это всем известно. Поскольку для Зеленского тема инвестиций приоритетная, то он ищет, где можно взять деньги для Украины, как их сюда привлечь на какие-то проекты. Поэтому он обращает внимание на богатые нефтедобывающие страны,

– пояснил Фесенко.



Зеленский во время визита в ОАЭ / Фото Офиса Президента

Фесенко говорит, что это главная причина. Вторая причина заключается в том, что арабские страны являются нашими важными торговыми пантерами. Например, достаточно активно арабские страны закупают наше зерно и сельскохозяйственную продукцию.

Катар не является нашим крупным торговым партнером, но поскольку страна богата, то товарооборот можно наращивать. У нас профицит в торговле с Катаром, мы у них почти ничего не закупаем. Однако в перспективе, когда у нас появится LNG-терминал, сможем закупать сжиженный газ – это главный товар Катара,

– говорит политолог.

Во время официального визита договаривались как раз о том, что Катар может помочь построить LNG-терминал. Есть еще один нюанс, политолог не исключает, что во время визита в Катар могли обсуждать определенные темы о сдерживании российской активности. У Катара есть свои особые отношения с Турцией, это главные союзники. И при этом у них есть большие проекты с "Роснефтью".

Также, когда Зеленский был в ОАЭ и Катаре, обсуждалась тема военно-технического сотрудничества. Это тоже показательный момент. Страны Персидского залива небольшие, но они активно закупают оружие. И украинское оружие у них пользуется спросом,

– подытожил Фесенко.

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В чем сложности с ближневосточными странами

Восточный регион достаточно сложный и скрывает много подводных камней. Егор Брайлян, историк и журналист, говорит, что сейчас американская политика на Ближнем Востоке с приходом к власти Джо Байдена претерпела кардинальные изменения. В отличие от предшественника Дональда Трампа, который решительным убийством иранского военного чиновника Сулеймани до начала 2020 года повлек за собой серьезный дипломатический кризис, Байден стремится использовать взвешенно мягкую силу и жесткие действия. Это доказала ракетная атака на иранские силы в Сирии, которая была осуществлена ​​не без поддержки Ирака как важного союзника в регионе.

"Безоговорочная когда-то помощь Саудовской Аравии в борьбе против Ирана теперь изменилась риторикой о нарушении прав человека в стране и стремлением завершить гражданскую войну в Йемене, которая длится с 2014 года. В Йемене воюют между собой сторонники исламистской группировки хусит и нынешнего главы страны Мансура Хади. Первых поддерживает Иран, вторым – Саудовская Аравия и ОАЭ. Правительственные силы являются шиитским меньшинством, а хусит – суннитским большинством. Подобное военно-политическое противостояние, которое усиливается религиозным фактором, и стремится урегулировать Байден", – отметил Брайлян.



Зеленский во время визита в Катар / Фото Офиса Президента

Он добавляет, что украинский фактор во всей этой истории довольно ясен. С одной стороны наше МИД объявило 2021 годом Азии, поэтому неудивительно, что активизируются контакты на Ближнем Востоке. Но этот регион может быть и площадкой для неформальных встреч с русскими, что может играть деструктивную роль для борьбы с Москвой.

В то же время заявления Зеленского о том, что украинские полицейские будут охранять чемпионат мира-2022 в Катаре и о продовольственной помощи Иордании вызывают неоднозначные реакции. В Украине пока что не политических и дипломатических ресурсов, чтобы быть игроком в ближневосточных вопросах.

В ситуации, когда американское влияние на Ближнем и Среднем Востоке уменьшается и становится более концентрированным, Украине следовало бы сосредоточить внимание на союзниках евроатлантического мира. Впрочем, надо учитывать и то, что обещание Байдена вывести американские войска из Афганистана до 20 годовщины терактов 11 сентября усилит военное влияние США в Европе (против Москвы) и в регионе Восточной Азии (против Китая),

– объясняет Брайлян.

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