Милованов дал советы украинцам, как удержаться на работе во время кризиса

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что будет происходить в ближайшее время на рынке труда в Украине. Также он поделился советами по сохранению работы во время экономического кризиса.

Об этом политик рассказал в интервью изданию LB.ua. По его мнению, с большой вероятностью зарплаты украинцев могут уменьшиться. А количество вакансий снижается. Поэтому многим станет сложно найти новую работу.

Интересно Инфляция и рост цен: Милованов рассказал об экономике Украины после коронавируса

Милованов считает, что многих отправят либо во временные отпуска, если бизнес здоровый, либо уволят, если он обанкротится.

Несколько недель назад я называл цифру от 170 тысяч до полумиллиона людей. Но уже сегодня понятно, что эта оценка консервативная. А вот строительство может быть легко остановлено. И первыми на выход пойдут те, кто трудоустроен неофициально. Также закрывается розничная торговля, кроме продуктов. 20–25% от тех 3,5 миллиона работают именно в розничной торговле,

– сказал Милованов.

Что делать людям и государству в такой ситуации, по мнению Милованова

Со стороны государства – быстро и серьезно расширить поддержку безработных. По его мнению, эта поддержка нужна сейчас, а не в мае или сентябре. Уязвимым категориям надо поднять минимальную выплату по безработице, хотя бы временно. Во-вторых, упростить требования на время карантина. Те, кто оформляет выплату по безработице, должны регистрироваться, ходить на учебу, искать работу. Сейчас это можно упростить. Чтобы те, кто работал неофициально, тоже имели доступ к этой возможности.

Людям экс-министр рекомендует подойти к своему работодателю, даже если он не говорит о потенциальном увольнении, и попросить какую-то дополнительную работу, возможно, из дома. Или предложить уменьшить заработную плату на 30 или 50% на период карантина с возможностью отсрочить выплату остального. То есть проявить гибкость, лояльность к работодателю. Стать для него важным человеком.

Сколько украинцев могут потерять работу из-за кризиса

Карантин в Украине длится уже более двух недель – с 12 марта 2020 года. За это время количество безработных в нашей стране выросло на примерно 500–700 тысяч людей. Такие данные о темпах роста безработицы являются оценкой Торгово-промышленной палаты Украины.

По данным Государственной службы статистики, в декабре 2019 года в Украине был 1 миллион 480 тысяч безработных, хотя в течение всего года общее количество снизилось на почти 200 тысяч человек.

Больше всего безработных было в возрастных категориях 40–49 лет (393 тысячи человек) и 50–59 лет (312 тысяч безработных).

В то же время почти половина компаний Европейской бизнес ассоциации уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов. Четверть компаний планируют уменьшить работникам размер зарплаты. О негативном влиянии карантина на экономику в Украине свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация.

Почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. 16% приняли решение об изменении заработной платы персонала, а 14% – о сокращении штата.



Какие финансовые послабления действуют на время карантина / Инфографика 24 канала