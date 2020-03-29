20:39
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Милованов дал советы украинцам, как удержаться на работе во время кризиса

      - Читати новину українською
      Тимофей Милованов / Кабмін

      Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что будет происходить в ближайшее время на рынке труда в Украине. Также он поделился советами по сохранению работы во время экономического кризиса.

      Об этом политик рассказал в интервью изданию LB.ua. По его мнению, с большой вероятностью зарплаты украинцев могут уменьшиться. А количество вакансий снижается. Поэтому многим станет сложно найти новую работу.

      Интересно Инфляция и рост цен: Милованов рассказал об экономике Украины после коронавируса

      Милованов считает, что многих отправят либо во временные отпуска, если бизнес здоровый, либо уволят, если он обанкротится.

      Несколько недель назад я называл цифру от 170 тысяч до полумиллиона людей. Но уже сегодня понятно, что эта оценка консервативная. А вот строительство может быть легко остановлено. И первыми на выход пойдут те, кто трудоустроен неофициально. Также закрывается розничная торговля, кроме продуктов. 20–25% от тех 3,5 миллиона работают именно в розничной торговле,
      – сказал Милованов.

      Что делать людям и государству в такой ситуации, по мнению Милованова

      • Со стороны государства – быстро и серьезно расширить поддержку безработных. По его мнению, эта поддержка нужна сейчас, а не в мае или сентябре. Уязвимым категориям надо поднять минимальную выплату по безработице, хотя бы временно. Во-вторых, упростить требования на время карантина. Те, кто оформляет выплату по безработице, должны регистрироваться, ходить на учебу, искать работу. Сейчас это можно упростить. Чтобы те, кто работал неофициально, тоже имели доступ к этой возможности.
      • Людям экс-министр рекомендует подойти к своему работодателю, даже если он не говорит о потенциальном увольнении, и попросить какую-то дополнительную работу, возможно, из дома. Или предложить уменьшить заработную плату на 30 или 50% на период карантина с возможностью отсрочить выплату остального. То есть проявить гибкость, лояльность к работодателю. Стать для него важным человеком.

      Сколько украинцев могут потерять работу из-за кризиса

      • Карантин в Украине длится уже более двух недель – с 12 марта 2020 года. За это время количество безработных в нашей стране выросло на примерно 500–700 тысяч людей. Такие данные о темпах роста безработицы являются оценкой Торгово-промышленной палаты Украины.
      • По данным Государственной службы статистики, в декабре 2019 года в Украине был 1 миллион 480 тысяч безработных, хотя в течение всего года общее количество снизилось на почти 200 тысяч человек.
      • Больше всего безработных было в возрастных категориях 40–49 лет (393 тысячи человек) и 50–59 лет (312 тысяч безработных).
      • В то же время почти половина компаний Европейской бизнес ассоциации уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов. Четверть компаний планируют уменьшить работникам размер зарплаты. О негативном влиянии карантина на экономику в Украине свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация.
      • Почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. 16% приняли решение об изменении заработной платы персонала, а 14% – о сокращении штата.

      нбу
      Какие финансовые послабления действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Тимофей Милованов – новости Мировой кризис 2020 Безработица Зарплата Работа
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:10 Новости коронавирус 29 марта: 418 случаев в Украине, умер бывший заместитель Киевской ОГА
      Новини України 8261
      сегодня , 19:00 Каким будет мир после коронавируса, – Financial Times
      Блоги 7278
      сегодня , 16:00 Российско-украинская война: Путину не избежать ответственности
      Блоги 31898
      сегодня , 13:44 Коронавирус в России зафиксировано более 1500 больных
      Лікування 120081
      сегодня , 14:20 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 20041
      сегодня , 18:59 Правительство определилось с изменениями в госбюджет: что предлагают
      Новини України 6214
      сегодня , 14:06 Лерос опубликовал ряд видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака
      Новини України 7014
      сегодня , 18:00 Короновирус с Куршавеля в Киев: как украинские олигархи доотдыхались
      Блоги 17628
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:30 Массовое возвращение украинцев из-за границы и как экономить во время карантина – видео недели
      Марина Васильєва
      сегодня , 18:30 Слушания по делу МН17 в Нидерландах: почему украинские судьи застряли в прошлом
      Ірина Шиба
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук