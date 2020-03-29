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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Милованов дав поради українцям, як втриматись на роботі під час кризи

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      Тимофій Милованов / Кабмін

      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що відбуватиметься найближчим часом на ринку праці в Україні. Також він поділився порадами щодо збереження роботи під час економічної кризи.

      Про це політик розповів в інтерв'ю виданню LB.ua. На його думку, з великою ймовірністю зарплати українців можуть зменшитись. А кількість вакансій знижуватиметься. Відповідно багатьом стане складно знайти нову роботу.

      Цікаво Інфляція та зростання цін: Милованов розповів про економіку України після коронавірусу

      Милованов вважає, що чимало людей відправлять або в тимчасові відпустки, якщо бізнес здоровий, або звільнять, якщо він збанкрутував.

      Кілька тижнів тому я називав цифру від 170 тисяч до пів мільйона людей. Але вже сьогодні зрозуміло, що ця оцінка консервативна. А от будівництво може бути легко зупинено. І першими на вихід підуть ті, хто працевлаштований неофіційно. Також закривається роздрібна торгівля, крім продуктів. 20-25% від тих 3,5 мільйона працюють саме в роздрібній торгівлі,
      – сказав Милованов.

      Що робити людям і державі в такій ситуації, на думку Милованова

      • З боку держави – швидко і серйозно розширити підтримку безробітних. На його думку, ця підтримка потрібна зараз, а не в травні чи вересні. Вразливим категоріям треба підняти мінімальну виплату по безробіттю, бодай тимчасово. По-друге, спростити вимоги на час карантину. Ті, хто оформлюють виплату по безробіттю, мають реєструватися, ходити на навчання, шукати роботу. Зараз це можна спростити. Щоб ті, хто працював неформально, теж мали доступ до цієї можливості.
      • Людям ексміністр рекомендує підійти до свого роботодавця, навіть, якщо він не говорить про потенційне звільнення, і попросити про якусь додаткову роботу, можливо, з дому. Чи запропонувати зменшити заробітну плату на 30 чи 50% на період карантину з можливістю відтермінувати виплату решти. Тобто проявити гнучкість, лояльність, до роботодавця. Стати для нього важливою людиною.

      Скільки українців можуть втратити роботу через кризу

      • Карантин в Україні триває вже понад два тижні – з 12 березня 2020 року. За цей час кількість безробітних у нашій державі зросла на близько 500-700 тисяч людей. Такі дані про темпи зростання безробіття є оцінкою Торгово-промислової палати України.
      • За даними Державної служби статистики, у грудні 2019 року в Україні було 1 мільйон 480 тисяч безробітних, хоча протягом усього року загальна кількість знизилася на майже 200 тисяч людей.
      • Найбільше безробітних було у вікових категоріях 40-49 років (393 тисячі людей) і 50-59 років (312 тисяч безробітних).
      • Водночас майже половина компаній Європейської бізнес асоціації вже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів. Чверть компаній планують зменшити працівникам розмір зарплати. Про негативний вплив карантину в Україні на економіку свідчать результати опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація.
      • Майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів. 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу, а 14% – про скорочення штату.

      нбу
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Тимофій Милованов – новини Світова криза 2020 Безробіття Зарплата Робота
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