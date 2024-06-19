Инцидент произошел в селе Родственники 18 июня. Полиция отмечает, что ребенок не знал, какой предмет взял в руки.

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Мина "Лепесток" травмировала ребенка

Как констатируют правоохранители, 7-летний мальчик в состоянии средней тяжести уже доставлен в больницу.

Ребенок во время прогулки поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался. Установлено, что эта опасная находка – часть мины "Лепесток".

Российская мина "Лепесток" – или ПФМ-1 – является противопехотной миной. Она разработана для того, чтобы ранить конечности людей и делать невозможным передвижение пехоты противника.

Взрывная часть детонирует уже под весом 5 килограммов. Использование мины "Лепесток" запрещено Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин.

Обратите внимание! Оттавскую конвенцию подписали и ратифицировали более 160 стран. Среди них нет России.

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Ранее в интервью 24 Канала волонтер Эйприл Хаггет рассказывала, что во время оккупации части Харьковской области россияне активно разбрасывали мины "Лепесток" на территориях, где живет гражданское население.