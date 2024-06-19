Інцидент стався у селі Родичі 18 червня. Поліція зазначає, що дитина не знала, який предмет взяла до рук.

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Міна "Пелюсток" травмувала дитину

Як констатують правоохоронці, 7-річний хлопчик у стані середньої важкості уже доставлений в лікарню.

Дитина час прогулянки підняла з землі невідомий предмет, який вибухнув. Встановлено, що ця небезпечна знахідка – частина міни "Пелюсток".

Російська міна "Пелюсток" – або "Лєпєсток" чи ПФМ-1 – є протипіхотною міною. Вона розроблена для того, щоб ранити кінцівки людей і унеможливлювати пересування піхоти противника.

Вибухова частина детонує уже під вагою 5 кілограмів. Використання міни "Пелюсток" заборонено Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін.

Зверніть увагу! Оттавську конвенцію підписали та ратифікували понад 160 країн. Серед них немає Росії.

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Раніше в інтерв'ю 24 Каналу волонтерка Ейпріл Хаггет розповідала, що під час окупації частини Харківської області росіяни активно розкидали міни "Пелюсток" на територіях, де живе цивільне населення.