Ранее в Украине создали специальные криптогаманцы для сбора средств на нужды Украины в борьбе с агрессором.

К теме Через приложение Дия на армию собрали 120 миллионов

На собранные деньги для ВСУ уже приобрести:

  • 5550 бронежилетов и 500 пластин для бронежилетов
  • 3125 тепловой сионной и ночной оптик
  • 3427 медицинских средств
  • 410 000 сухпайков
  • 500 касок
  • 60 раций

В будущем этот список будет расти.


Что купили для армии за средства, собранные от криптофонда / Инфографика Минцифры

Также собранные средства криптофондом будут израсходованы на:

  • информационное противодействие российской пропаганде,
  • мировую коммуникационную кампанию об истинных событиях в Украине,
  • киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры,
  • обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров,
  • приобретение технического специального оборудования и оборудования.

Напоминаем о реквизитах крипторсчетов, на которые вы можете переводить средства на помощь армии.

  • Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
  • Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
  • TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
  • DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
  • SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.

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