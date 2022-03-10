Ранее в Украине создали специальные криптогаманцы для сбора средств на нужды Украины в борьбе с агрессором.
К теме Через приложение Дия на армию собрали 120 миллионов
На собранные деньги для ВСУ уже приобрести:
- 5550 бронежилетов и 500 пластин для бронежилетов
- 3125 тепловой сионной и ночной оптик
- 3427 медицинских средств
- 410 000 сухпайков
- 500 касок
- 60 раций
В будущем этот список будет расти.
Что купили для армии за средства, собранные от криптофонда / Инфографика Минцифры
Также собранные средства криптофондом будут израсходованы на:
- информационное противодействие российской пропаганде,
- мировую коммуникационную кампанию об истинных событиях в Украине,
- киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры,
- обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров,
- приобретение технического специального оборудования и оборудования.
Напоминаем о реквизитах крипторсчетов, на которые вы можете переводить средства на помощь армии.
- Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
- Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
- TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
- DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
- SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.
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