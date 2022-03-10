Ранее в Украине создали специальные криптогаманцы для сбора средств на нужды Украины в борьбе с агрессором.

К теме Через приложение Дия на армию собрали 120 миллионов

На собранные деньги для ВСУ уже приобрести:

5550 бронежилетов и 500 пластин для бронежилетов

3125 тепловой сионной и ночной оптик

3427 медицинских средств

410 000 сухпайков

500 касок

60 раций

В будущем этот список будет расти.



Что купили для армии за средства, собранные от криптофонда / Инфографика Минцифры

Также собранные средства криптофондом будут израсходованы на:

информационное противодействие российской пропаганде,

мировую коммуникационную кампанию об истинных событиях в Украине,

киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры,

обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров,

приобретение технического специального оборудования и оборудования.

Напоминаем о реквизитах крипторсчетов, на которые вы можете переводить средства на помощь армии.

Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.