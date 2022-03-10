Раніше в Україні створили спеціальні криптогаманці для збору коштів на потреби України боротьби з агресором.

До теми Через застосунок Дія на армію зібрали 120 мільйонів

Наразі на зібрані гроші для ЗСУ вже придбали:

  • 5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів
  • 3125 тепловійзійної та нічної оптики
  • 3427 медичних засобів
  • 410 000 сухпайків
  • 500 касок
  • 60 рацій

У майбутньому цей список буде зростати.


Що купили для армії за кошти, зібрані від криптофонду / Інфографіка Мінцифри

Також зібрані кошти криптофондом буде витрачено на:

  • інформаційну протидію російській пропаганді,
  • світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,
  • кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,
  • забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,
  • придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

Нагадуємо про реквізити крипторахунків, на які ви можете переказувати кошти на допомогу армії.

  • Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
  • Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
  • TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
  • DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
  • SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.

Війна

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