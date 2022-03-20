Как пояснил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью 24 каналу, наша ІТ-армия работает на трех направлениях.

Больше об этом Пишется история, – Мстислав Баник о кибервойне Минцифры, новые услуги Дия и StarLink-интернете

Классические задачи ІТ-армии

В этом направлении работают преимущественно волонтеры, которые осуществляют атаки на госресурсы, крупные корпорации, операторов связи, банки и тому подобное. А также на некоторые бытовые сервисы, которыми пользуется население России.

Волонтеры этого направления направлены на нарушение доступности определенных цифровых ресурсов, чтобы привлечь внимание россиян, чтобы те понимали, что на самом деле происходит. Ключевая цель – парализовать их работу для того, чтобы не только политическая или военная верхушка в России была вовлечена, но и чтобы россияне чувствовали результат вторжения в Украину на себе,

– пояснил Баник.

Призыв компаний прекратить свою деятельность на российском рынке

По словам руководителя по развитию электронных услуг Минцифры, на этом очень сфокусирован Михаил Федоров. Это также обескровливает государственные корпорации, бизнес. Это те последствия, которые испытывают россияне из-за вторжения в Украину.

Информационный

Мстислав Баник заметил, что Минцифры максимально коммуницирует о тех вещах, которые происходят в Украине, чтобы бороться с фейками и не давать возможности перебивать эфиры и влиять на мнение украинцев.

Обратите внимание! Также кибервойну России объявила мощная кибергруппировка Anonymous. Они сами выбирают себе цели и атакуют государственные веб-сайты, масштабные организации по безопасности. Anonymous выступает строго против цензуры в интернете, преследования и надзора. И сейчас это первый пример объявления войны целой стране!