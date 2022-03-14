Чтобы избежать перегрузки сети, Министерство цифровой трансформации Украины подготовило простые правила. Следуя им, постоянно будете оставаться на связи.
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Не перегружайте сети, чтобы оставаться постоянно на связи
В Минцифре подчеркнули, что каждый день наша армия дает отпор оккупантам, а операторы и провайдеры обеспечивают украинцев мобильной связью и интернетом. Впрочем, связь не всегда работает стабильно.
Призываем украинцев снизить нагрузку на мобильные сети,
– просят у Минцифры.
Как это сделать
- при возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным интернетом;
- выключать функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефонах (это можно сделать в настройках телефона и мессенджера);
- снизить время видеоконференций;
- смотреть видео в меньшем качестве и не загружать большие файлы – фильмы, игры.