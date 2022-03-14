Щоб уникнути перевантаження мережі, Міністерство цифрової трансформації України підготувало прості правила. Дотримуючись їх, постійно залишатиметесь на зв'язку.

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Не перевантажуйте мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку

У Мінцифри підкреслили, що щодня наша армія дає відсіч окупантам, а оператори та провайдери забезпечують українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, зв'язок не завжди працює стабільно.

Закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі,

– просять у Мінцифри.

Як це зробити