З кожним днем Росію покидають все більше компаній. Причому санкції починають на собі відчувати не лише високопосадовці країни, а й населення, яке цих самих посадовців обирало.

Читайте також Останній день роботи McDonald's в Росії: москвичі утворили кілометрові черги

Санкційний зашморг навколо Росії продовжує затягуватися

Чим жорстокіше агресор б'є по наших домівках, тим сильніше світ впливає на звичне життя росіян, поступово повертаючи їх до Радянського Союзу,

– наголошують у Мінцифри.

Так, за останню добу Росія стикнулася з черговою порцією санкцій. Мовиться про те, що:

Компанія ASUS також покидає Росію, долучаючись до цифрової блокади.

також покидає Росію, долучаючись до цифрової блокади. Призупиняє постачання товарів японська компанія Ricoh. Вона спеціалізується на виготовленні принтерів, фотоапаратів тощо.

Вона спеціалізується на виготовленні принтерів, фотоапаратів тощо. Відсьогодні в Росії припинив свою роботу Instagram. Блогери попередні кілька днів бідкалися та кликали своїх підписників у платні канали в Telegram.

Блогери попередні кілька днів бідкалися та кликали своїх підписників у платні канали в Telegram. До санкцій проти Росії та Білорусі долучилися Багамські острови. Вони, до слова, – одна з найпопулярніших офшорних зон.

Вони, до слова, – одна з найпопулярніших офшорних зон. У світі більше не визнають дипломи, видані російськими університетами.

Крім того, у Росії заблокований доступ до PS Store та Xbox. Також частина розробників закрила можливість росіянам купувати ігри в Steam та Epic Games.

Також частина розробників закрила можливість росіянам купувати ігри в Steam та Epic Games. Росію також покинула система міжнародних грошових переказів Paysend.

Припинила виробництво та постачання автомобілів японська компанія Toyota.

Напередодні стало відомо, що російська прокуратура погрожує західним компаніям. Зокрема за те, що вони планують покинути країну-агресорку та критикують владу. Повідомляється про можливість арештів керівництва та конфіскацію майна.

До теми – Австралія ввела санкції проти 33 впливових росіян – дивіться відео: