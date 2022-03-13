Російській еліті не вдасться сховати свої гроші в офшорах. Увесь світ стає на бік України, яка мужньо протистоїть загарбникам.

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Багами приєдналися до санкцій проти Росії

Центральний банк Багамських островів разом з іншими членами Групи регуляторів фінансових послуг Багамських островів заборонив підприємницьку діяльність зі сторонами, які потрапили під санкції США за війну Росії проти України.

Генеральний прокурор також опублікував вказівки регуляторам фінансових послуг щодо надання інформації від підконтрольних фінансових установ про будь-які ризики зі списку сторін, зазначених у санкціях,

– йдеться у заяві банку.

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