Российской элите не удастся скрыть свои деньги в оффшорах. Весь мир становится на сторону Украины, которая мужественно противостоит захватчикам.

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Багамы присоединились к санкциям против России

Центральный банк Багамских островов вместе с другими членами Группы регуляторов финансовых услуг Багамских островов запретил предпринимательскую деятельность сторонам, которые попали под санкции США за войну России против Украины.

Генеральный прокурор также опубликовал указания регуляторам финансовых услуг о предоставлении информации от подконтрольных финансовых учреждений о любых рисках из списка сторон, указанных в санкциях,

– говорится в заявлении банка.

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