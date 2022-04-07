Международный инструмент запустила украинская ИТ-компания YouControl. Пользоваться им бесплатно смогут журналисты, представители органов государственной власти Украины и правоохранители.

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На шаг ближе к экономическому банку России

Если международные компании будут сотрудничать с подсанкционным российским или белорусским бизнесом, то на них тоже могут наложить ограничения.

Чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем скорее обанкротятся компании, которые финансируют войну против Украины,

– отмечают в Минцифры.

Сервис содержит несколько важных баз данных:

Список российских и белорусских политиков, которых взяли из более 100 источников.

Данные владельцев и бенефициаров бизнеса из стран СНГ и Европы.

Информация о юридических и физических лицах, находящихся под санкциями.

Реестры с данными о криминальных лицах и список силовиков России, которые связаны с пропагандистами и военными террористами.

Все данные будут оперативно обновлять согласно изменениям в списках и реестрах.

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