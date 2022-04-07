Международный инструмент запустила украинская ИТ-компания YouControl. Пользоваться им бесплатно смогут журналисты, представители органов государственной власти Украины и правоохранители.
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На шаг ближе к экономическому банку России
Если международные компании будут сотрудничать с подсанкционным российским или белорусским бизнесом, то на них тоже могут наложить ограничения.
Чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем скорее обанкротятся компании, которые финансируют войну против Украины,
– отмечают в Минцифры.
Сервис содержит несколько важных баз данных:
- Список российских и белорусских политиков, которых взяли из более 100 источников.
- Данные владельцев и бенефициаров бизнеса из стран СНГ и Европы.
- Информация о юридических и физических лицах, находящихся под санкциями.
- Реестры с данными о криминальных лицах и список силовиков России, которые связаны с пропагандистами и военными террористами.
Все данные будут оперативно обновлять согласно изменениям в списках и реестрах.
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