Міжнародний інструмент запустила українська ІТ-компанія YouControl. Користуватися ним безкоштовно зможуть журналісти, представники органів державної влади України та правоохоронці.

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Якщо міжнародні компанії співпрацюватимуть з підсанкційним російським або білоруським бізнесом, то на них теж можуть накласти обмеження.

Чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці таким бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України, – наголошують в Мінцифри.

Сервіс містить кілька важливих баз даних:

Список російських та білоруських політиків, які взяли з понад 100 джерел.

Дані власників та бенефіціарів бізнес з країн СНД та Європи.

Інформація про юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями.

Реєстри з даними про кримінальних осіб та список силовиків Росії, які пов’язані з пропагандистами та воєнними терористами.

Усі дані будуть оперативно оновлювати згідно зі змінами у списках та реєстрах.

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