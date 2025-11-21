"Проявлял живой интерес": Миндич хотел купить половину компании, которая производит "Фламинго
- Тимур Миндич пытался купить 50% компании Fire Point, но ему отказали.
- Игорь Фурсенко, фигурант пленок НАБУ, работал в Fire Point администратором.
- А Александр Шугерман является личным банкиром совладельца Fire Point Дениса Штилермана.
В марте 2024 года Тимур Миндич хотел купить 50 процентов компании Fire Point. Переговоры с бизнесменом продолжались довольно долго. Однако, в конце концов, ему отказали, потому что он предлагал мало денег.
Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что Миндич проявлял живой интерес в покупке компании. Однако его предложение было "неконкурентоспособным". Об этом Штилерман сказал на пресс-конференции, передает 24 Канал.
Что известно о связи Fire Point с фигурантами дела Миндича?
После этого инцидента они остались с Миндичем просто знакомыми. Говорит, у них был общий интерес – это творчество художника Владислава Шерешевского.
Штилерман также признал, что фигурант пленок Миндича Игорь Фурсенко работал в компании на должности администратора. По словам совладельца Fire Point, Фурсенко помог вывезти его бывшую жену с двумя детьми из России.
Штилерман говорит, что общался с Фурсенко где-то трижды в жизни.
Справка: Игорь Фурсенко упоминается на пленках НАБУ под псевдонимом "Решик". По данным следствия, 56-летний мужчина был бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами "такое себе удовольствие". У "Решика" изъяли 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов наличных. Правоохранители говорят, что Игорь Фурсенко, устроился на работу в Fire Point, чтобы иметь возможность ездить за границу.
Штилерман также подтвердил, что Михаил Цукерман является его личным банкиром. На встречи с ним он ходил в печально известный "бэк-офис". Последний раз соучредитель Fire Point был там в 2024 году.
Обратите внимание! Михаил Цукерман – брат еще одного фигуранта расследования возможной коррупции в энергетике Александра Цукермана. Александр также был работником "бэк-офиса" по легализации незаконных средств.
Кроме того, владельцы компании сообщили, что НАБУ не проводило у них обысков. В то же время они передали детективам все необходимые документы в рамках расследования возможного завышения цен на беспилотники шестью другими компаниями.
Что известно о деле Миндича?
- 10 ноября НАБУ объявило о проведении операции "Мидас". Детективы разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастны бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман.
- Кроме того, к незаконной деятельности, вероятно, были привлечены действующие чиновники. В частности, уже теперь бывший министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.
- Главная схема преступной организации заключалась в том, что они регулярно требовали от контрагентов "Энергоатома" от 10% до 15% от суммы контрактов в качестве взятки. Фактически компаниям навязывали "откаты" за то, чтобы им не блокировали платежи за выполненные работы или поставки, или же не лишили статуса поставщика.
- Полученные деньги "отмывали" через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло примерно 100 миллионов долларов. Также офис брал процент за "услуги", которые предоставляли сторонним клиентам, не входивших в группировку.