"Виявляв жвавий інтерес": Міндіч хотів купити половину компанії, яка виготовляє ракети "Фламінго

У березні 2024 року Тимур Міндіч хотів купити 50 відсотків компанії Fire Point. Переговори з бізнесменом тривали доволі довго. Однак, зрештою, йому відмовили, бо він пропонував мало грошей.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповів, що Міндіч виявляв жвавий інтерес у купівлі компанії. Однак його пропозиція була "неконкурентоспроможною". Про це Штілерман сказав на пресконференції, передає 24 Канал.

Що відомо про зв'язок Fire Point із фігурантами справи Міндіча?

Після цього інциденту вони залишилися з Міндічем просто знайомими. Каже, у них був спільний інтерес – це творчість художника Владислава Шерешевського.

Штілерман також визнав, що фігурант плівок Міндіча Ігор Фурсенко працював у компанії на посаді адміністратора. За словами співласника Fire Point, Фурсенко допоміг вивезти його колишню дружину з двома дітьми з Росії.

Штілерман каже, що спілкувався з Фурсенком десь тричі у житті.

Довідка: Ігор Фурсенко згадується на плівках НАБУ під псевдонімом "Рьошик". За даними слідства, 56-річний чоловік був бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення". У "Рьошика" вилучили 1,1 мільйона євро та понад 1 мільйон доларів готівки. Правоохоронці кажуть, що Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в Fire Point, щоб мати можливість їздити за кордон.

Штілерман також підтвердив, що Михайло Цукерман є його особистим банкіром. На зустрічі із ним він ходив у сумнозвісний "бек-офіс". Востаннє співзасновник Fire Point був там у 2024 році.

Зверніть увагу! Михайло Цукерман – брат ще одного фігуранта розслідування можливої корупції в енергетиці Олександра Цукермана. Олександр також був працівником "бек-офісу" з легалізації незаконних коштів.

Крім того, власники компанії повідомили, що НАБУ не проводило в них обшуків. Водночас вони передали детективам усі необхідні документи у межах розслідування можливого завищення цін на безпілотники шістьма іншими компаніями.

Що відомо про справу Міндіча?