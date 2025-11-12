Исследуем обстоятельства его побега, – НАБУ стремятся вернуть Миндича в Украину
- Тимур Миндич, фигурант расследования НАБУ и САП, выехал из Украины перед обысками, и следователи исследуют обстоятельства его побега.
- НАБУ заявило, что Миндич может быть в Израиле, и они планируют добиваться его возвращения.
Фигурант расследования НАБУ и САП Тимур Миндич выехал из Украины накануне обысков. Детективы заявили, что исследуют обстоятельства побега бизнесмена.
Следователи выясняют, кто Миндичу мог помочь сбежать и планируют добиться возвращения. Об этом руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал в эфире УП.Чат, передает 24 Канал.
Что говорят в НАБУ о побеге Миндича?
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что расследуют, как Тимур Миндич выехал из Украины. По словам Александра Абакумова, следователи поэтапно исследуют его перемещение и выясняют, кто помог ему организовать побег.
Мы исследуем обстоятельства его побега, мы подробно разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и этому всему будет дана надлежащая оценка,
– сообщил Абакумов.
Детектив считает, что участники схемы прибегали к конспирации, часто меняли средства связи и транспорт. Как рассказал Абакумов, предварительно ему известно, что Миндич может находиться в Израиле.
Представитель НАБУ добавил, что бизнесмен мог узнать о предстоящих обысках и заблаговременно покинул страну. Детективы заявляют, что будут делать все возможное, чтобы вернуть его в Украину.
Последние обновления о ходе дела
Стало известно, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и четверо участников так называемого "бэк-офиса по легализации средств".
По данным следствия, Миндич якобы влиял на бывших министров Галущенко и Умерова в энергетической и оборонной сферах. В то же время Рустем Умеров отрицает какое-либо влияние на него во время работы в Минобороны.
Также нардеп Железняк сообщил, что член НКРЭКУ Сергей Пушкарь выехал из Украины. Он фигурирует в записал, где говорится о получении им около 20 тысяч долларов от Миндича.