Досліджуємо обставини його втечі, – НАБУ прагнуть повернути Міндіча до України
- Тімур Міндіч, фігурант розслідування НАБУ та САП, виїхав з України перед обшуками, і слідчі досліджують обставини його втечі.
- НАБУ заявило, що Міндіч може бути в Ізраїлі, і вони планують домагатися його повернення.
Фігурант розслідування НАБУ та САП Тимур Міндіч виїхав з України напередодні обшуків. Детективи заявили, що досліджують обставини втечі бізнесмена.
Слідчі з'ясовують, хто Міндічу міг допомогти втекти та планують домогтися повернення. Про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів в етері УП.Чат, передає 24 Канал.
Що кажуть в НАБУ про втечу Міндіча?
У Національному антикорупційному бюро повідомили, що розслідують, як Тимур Міндіч виїхав з України. За словами Олександра Абакумова, слідчі поетапно досліджують його переміщення і з'ясовують, хто допоміг йому організувати втечу.
Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і цьому всьому буде надана належна оцінка,
– повідомив Абакумов.
Детектив вважає, що учасники схеми вдавались до конспірації, часто змінювали засоби зв'язку та транспорт. Як розповів Абакумов, попередньо йому відомо, що Міндіч може перебувати в Ізраїлі.
Представник НАБУ додав, що бізнесмен міг дізнатися про майбутні обшуки та завчасно покинув країну. Детективи заявляють, що робитимуть усе можливе, щоб повернути його до України.
Останні оновлення щодо перебігу справи
Стало відомо, що у справі фігурують ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і четверо учасників так званого "бек-офісу з легалізації коштів".
За даними слідства, Міндіч нібито впливав на колишніх міністрів Галущенка та Умєрова в енергетичній і оборонній сферах. Водночас Рустем Умєров заперечив будь-який вплив на нього під час роботи в Міноборони.
Також нардеп Железняк повідомив, що член НКРЕКП Сергій Пушкар виїхав з України. Він фігурує у записав, де йдеться про отримання ним близько 20 тисяч доларів від Міндіча.