Досліджуємо обставини його втечі, – НАБУ прагнуть повернути Міндіча до України

Фігурант розслідування НАБУ та САП Тимур Міндіч виїхав з України напередодні обшуків. Детективи заявили, що досліджують обставини втечі бізнесмена.

Слідчі з'ясовують, хто Міндічу міг допомогти втекти та планують домогтися повернення. Про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів в етері УП.Чат, передає 24 Канал.

Що кажуть в НАБУ про втечу Міндіча?

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що розслідують, як Тимур Міндіч виїхав з України. За словами Олександра Абакумова, слідчі поетапно досліджують його переміщення і з'ясовують, хто допоміг йому організувати втечу.

Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і цьому всьому буде надана належна оцінка,

– повідомив Абакумов.

Детектив вважає, що учасники схеми вдавались до конспірації, часто змінювали засоби зв'язку та транспорт. Як розповів Абакумов, попередньо йому відомо, що Міндіч може перебувати в Ізраїлі.

Представник НАБУ додав, що бізнесмен міг дізнатися про майбутні обшуки та завчасно покинув країну. Детективи заявляють, що робитимуть усе можливе, щоб повернути його до України.

Останні оновлення щодо перебігу справи