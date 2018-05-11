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Минфин хочет сократить расходы на ГПУ и СБУ

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Министр финансов Александр Данилюк
Министр финансов Александр Данилюк / slovoidilo

Министерство финансов считает необходимым сократить расходы на Службу безопасности и Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью журналу "Новое Время".

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"Сегодня у нас количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе. Дальше – Служба безопасности. Я в первую очередь имею в виду экономические подразделения. Лучше на контрразведку выделять больше денег, ведь она реально защищает нашу независимость. При сокращении бюджетов ГПУ и СБУ мы не только экономим затраты, но еще и даем дополнительные стимулы для развития экономики", – сказал министр.

Данилюк отметил, что такое сокращение будет компенсатором потерь при ведении налога на выведенный капитал, который не поддержали в Международном валютном фонде за рисков для экономики.

Даже если будут потери для бюджета, а учитывая то, что в первые годы они будут, мы должны найти компенсаторы,
– добавил Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что министр финансов Данилюк тайно купил квартиру в Лондоне почти за 30 миллионов гривен. Однако, позже министр опроверг это.

Теги: Новости Украины СБУ ГПУ Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
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